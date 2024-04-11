Иван Дорн даст концерт с 'хорошими' русскими: выступит и Луна, которая 'не чувствует' украинский язык

Известный украинский музыкант Иван Дорн, выступавший в новогоднюю ночь на Бали перед россиянами, анонсировал концерт на 8 июня в Варшаве, Польша. Все бы ничего, но компанию на сцене ему составят "хорошие" русские. Речь идет о рэпере Noize MC и певице Монеточке.

Кроме того, к ним присоединится украинская исполнительница Луна, бывшая супруга опального продюсера-предателя Юрия Бардаша. Не так давно певица попала в скандал, когда отказалась от украинского языка и снова начала петь на русском. Афишей концерта Дорн поделился в своих InstaStories.

На афише указаны имена четырех вышеперечисленных артистов, которые выйдут на одну сцену в Варшаве: двое украинских и двое русских.

Многие могут встать на защиту и Дорна, и этого события в целом, аргументировав это тем, что Noize MC и Монеточка еще до полномасштабного вторжения осуждали путинский режим, а после него – резко осудили войну и стали помогать Украине.

В частности, рэпер и вокалистка организовывали совместные благотворительные концерты, вырученные средства из которых отправляли на гуманитарную помощь Украине. Также свою позицию они излагали в новых треках, в которых тем или иным способом осуждали агрессию РФ.

Тем не менее важно понимать, что подобные концерты, где на одной сцене сходятся "хорошие" россияне и украинцы с "неоднозначной" позицией, снова возвращают нас в бессознательное прошлое, где размываются границы между украинским и российским культурным (и не только) пространством.

Подобные мероприятия, а тем более за границей, создают фальшивую картинку того, что украинцы и россияне – все же "братские" народы и "друзья", часть из которых якобы просто поссорилась. Это оказывает особенно вредное влияние на зарубежную аудиторию, которая может поверить в ложный нарратив.

Отдельно стоит упомянуть и ситуацию с Луной, которая в конце 2023 дала концерт в Киеве с русскоязычным репертуаром. Более того, она исполнила песню "Пальмира", которую называют "неофициальным гимном" ЧВК "Вагнер". А уже через несколько месяцев Луна оскандалилась окончательно, когда заявила, что будет общаться и писать песни на русском языке, потому что она так "чувствует".

Артистка добавила, что в дальнейшем ее творчество будет русскоязычным, оправдав это стандартными нарративами о "запрете, который побуждает еще больше действовать против правил". Кроме того, певица намекнула, что ее коллеги перешли на украинский только для того, чтобы понравиться или попасть в тренды.

"Продолжаю писать лирику и песни на русском языке. Знаете, для таких людей, как я, мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честным с собой и со своим искусством! Я так вижу, так чувствую", – выдала исполнительница.

Как писал OBOZ.UA, ранее Иван Дорн назвал себя "счастливым" из-за того, что не застал "ужас" в Украине в начале полномасштабного вторжения России. Певец пояснил, что пребывание за границей позволило ему не быть таким "радикальным" по отношению к россиянам, как его сограждане. Подробности – в материале.

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