Иван Дорн назвал ситуацию в Украине 'ужасом', но не упомянул ни о войне, ни о России-агрессоре: счастлив, что 24 февраля был за границей

Украинский певец Иван Дорн, готовящий альбом русскоязычных песен и выступавший на Бали перед россиянами, назвал себя "счастливым" из-за того, что не застал "ужас" в Украине в начале полномасштабного вторжения России. Автор хитов "Сияние" и "Стыцамен" объяснил, что пребывание за границей позволило ему не быть таким "радикальным" по отношению к россиянам, как его сограждане.

В интервью казахстанскому YouTube-каналу Esquire Kazakhstan Дорн также признался, что согласился на аполитичный фестиваль в 2022 году. С такой просьбой к украинцу обратились организаторы, которые хотели угодить слушателям из всех стран.

"Голубь мира" вспомнил, что последний раз выступал в Казахстане в 2022 году на фестивале "Юность".

"Боялись за то, что я буду говорить очень патриотические вещи как украинец. Они сказали: "Пожалуйста, если можно сделать максимально неполитическим этот фестиваль, мы будем очень благодарны"... Все знают, кто я, что я, и после 24 февраля мы еще раз расставили точки над "i". Я очень счастлив, что мне повезло не застать тот ужас лично, потому что хрен знает, как бы я сейчас вел себя, как бы рассуждал и что бы во мне изменилось", – сказал Дорн.

В своем спиче он ни разу не упомянул о том, что россияне творили в Украине и как продолжают терроризировать его сограждан сейчас. В то же время певец подчеркнул, что именно переезд позволяет ему видеть "более и менее хороших" людей, очевидно, имея в виду так называемых "хороших россиян".

"У большинства моих сограждан этот страх и все эти эмоции повлекли за собой очень серьезные последствия. Они не могут судить с точки зрения понимания и, возможно, выглядывать более и менее хороших людей. Они не могут себе это позволить, у них радикальная позиция, и я их понимаю отлично. Но при этом мне очень повезло, что я не застал это все", – выдал Дорн, который уже больше двух лет не возвращается в Украину.

Размышляя о том, что может спасти современный мир, артист заявил: всепрощение, понимание и искренность. Кто и кого должен простить и понять певец не объяснил.

Ранее OBOZ.UA писал, что на казахстанском музыкальном шоу Дорн оставил свой автограф на диске для розыгрыша. Получить его смогут и россияне.

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