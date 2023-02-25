''Сколько среди этого ужаса – смелости'': российская певица Монеточка обратилась к украинцам, назвав Путина убийцей

Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) в годовщину войны решила выразить поддержку украинцам, уверив, что война не вечна, и мы найдем силы, чтобы продолжать жизнь после ада. Кроме того, исполнительница назвала военное начальство РФ и самого президента Путина "убийцами" и "садистами".

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Смелый пост артистка написала в Instagram. Девушка отметила – она восхищается всеми, кто уже год борется за свою свободу и независимость, кто ненавидит войну и делает пожертвования. По словам звезды, только сейчас она поняла, что означает фраза "Своих в трудное время не бросают", намекнув на сплоченных и отважных украинцев.

"Единственная поправка – к "своим" ни депутаты в Loro Piana, ни российские военные лидеры нового времени, ни даже текущий верховный главнокомандующий отношения не имеют. Они как раз те, кто своих садит, травит, калечит и убивает... Поразительно, сколько среди этого ужаса обнаружилось смелости, силы, сколько помимо злодеев нашлось отважных, добрых и светлых людей", – оставила Гырдымова под постом.

Фанаты принялись благодарить Монеточку за проукраинскую позицию и преданность своим принципам. "Я не перестаю восхищаться вами, Елизавета. Вы сильный и справедливый человек", "Мудрая девочка", "Спасибо за то, что говоришь, пишешь и делаешь. Для меня это один из лучиков, который не дает сгущаться тьме, "И ты нам своя, ты – наш человек", – пишут пользователи сети.

Напомним, недавно Елизавету Гырдымову внесли в список "иностранных иноагентов" в РФ. Вокалистка с первых дней войны поддерживала украинскую нацию. Она устраивает благотворительные концерты, делает пожертвования и часто пишет посты в соцсетях, в которых "проходится" по российскому режиму.

Как писал OBOZREVATEL, узбекская певица Наргиз, которой запретили въезд в Россию на 50 лет, спела композицию "Ой у лузі червона калина". Этот марш сечевых стрельцов стал гимном несокрушимости украинского народа. К слову, знаменитость долгое время жила и строила карьеру в РФ.

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