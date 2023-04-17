Ирина Федишин отправилась на восток к украинским военным и показала фотоотчет

Украинская певица Ирина Федишин отправилась на восток Украины с подарками для защитников. Артистка с мужем, продюсером Виталием Човником привезли героям автомобили.

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Они посетили позиции ВСУ в Донецкой области неподалеку от Бахмута. Об этом звезда рассказала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поехали к ребятам – поддержать, попеть, раздать паски и лично отвезти автомобили. Для меня это были очень особые встречи и моменты, с которыми поделюсь в следующих постах", – пообещала Ирина Федишин.

По дороге она пофотографировалась у знаков, а также показала на карте две геолокации: Константиновку и Краматорск. Очевидно, что именно туда поехали авто для военных.

Следует объяснить, что эти населенные пункты находятся менее чем в 30 км от Бахмута – самой горячей точки на передовой.

Как недавно стало известно, брат Ирины Федишин погиб, защищая независимость и свободу украинцев в Бахмутском районе. Добровольцу было всего 34 года. Певица рассказывала, что не поверила в смерть брата, когда ей об этом сообщили.

Ранее OBOZREVATEL писал, что трагедия случилась в феврале этого года. Артистка записала видеообращение к поклонникам, представ перед публикой с памятным бронежилетом погибшего родственника. Она с грустью сообщила, что тело Романа до сих пор не удалось забрать.

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