Федишин в слезах вспомнила брата, погибшего под Соледаром: до сих пор не рассказали бабушке, она постоянно о нем спрашивает

Популярная украинская певица Ирина Федишин в слезах вспомнила своего двоюродного брата Романа Климковича, который в феврале этого года отдал свою жизнь в бою с оккупантами под Соледаром Донецкой области. Артистка записала видеообращение к поклонникам, представ перед публикой с памятным бронежилетом погибшего родственника. Она с особой печалью сообщила, что тело Романа до сих пор не удалось забрать, чтобы семья и все близкие могли с ним попрощаться.

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А бронежилет, который герой перед смертью оставил звездной сестре, Ирина планирует отдать другому защитнику, который нуждается в обмундировании. Об этом она рассказала на личной станице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас у меня есть памятный бронежилет. Это бронежилет моего брата Ромы, который погиб за Украину. Он некоторое время его носил. Его выдали ему в начале, а потом ему выдали уже в военной части другие бронежилеты. Он его вернул, говорит: "Ир, возможно, кому-то нужно будет больше". И сейчас у меня есть запрос – отправим его в новый отряд защитников", – поделилась Федишин.

О смерти Романа до сих пор не рассказали его бабушке, которая ежедневно молиться, чтобы внук вернулся с фронта целым и невредимым. Исполнительница говорит, что семья боится сообщать 83-летней женщине трагическое известие, ведь неизвестно, как она на него отреагирует.

"Вы меня спрашивали, удалось ли забрать тело. Тело забрать не удалось... Мы ждем... Также мы не говорим бабушке, которой 83 года, что он погиб, потому что боимся, как она это перенесет. Хотя она уже несколько раз спрашивала о нем. Он был ее любимцем. Я понимаю, что у нее есть право знать, но есть просто страх, как она перенесет это известие. Но она много молится, и я думаю, что молитва – это сейчас то, что ему нужно", – в слезах произнесла знаменитость.

Напомним, брат Ирины Федишин был добровольцем. Он погиб, защищая независимость и свободу украинцев, в Бахмутском районе. Ему было всего 34 года. Певица рассказывала, что не поверила в гибель брата, когда ей об этом сообщили.

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