''До последнего надеялась, что это ошибка'': брат Ирины Федишин погиб в боях под Соледаром. Фото

Украинская певица Ирина Федишин сообщила, что ее двоюродный брат Роман Климкович, которому было всего 34 года, 9 февраля погиб в боях под Соледаром. В последний раз вокалистка виделась с родственником 25 января 2023 года на своем концерте в Трускавце. Тогда защитника Украины отпустили на 10 дней домой.

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О печальной новости исполнительница рассказала в Instagram. Она проинформировала, что следующие ее сольники будут в память о Климковиче. Знаменитость показала кадры с братом, которые были сделаны на последней встрече с ним (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С первых дней войны пошел защищать родную землю добровольцем. Ромчик, братец, пишу этот пост, слезы заливают, я не верю! Мы недавно виделись. Ты сразу навестил нашу бабушку. Потом ты пришел ко мне в гости и рассказывал о войне. Ты был полон сил, энергии, даже словом не обмолвился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-нибудь случиться. Мы стояли в коридоре и никак не могли расстаться", – вспомнила Федишин.

Звезда поведала и о том, как узнала о смерти мужчины. Боевые товарищи подчеркнули – сейчас тяжело "вынести" тело погибшего из окопа, так как они находятся в окружении с трех сторон. Но друг Романа Владимир утешил, сказав, что не бросит Климковича на поле боя.

"Я не верила и до последнего надеялась, что это ошибка. Может быть, ты ранен и попал в плен. Но твой побратим Володя, с которым вы вместе добровольцами пошли на войну, вернулся сегодня в этот окоп и убедился, что тебя уже нет. Володя, ты должен выжить! Роман бы этого очень хотел. Как бы ни было тяжело, ты должен позаботиться о своей безопасности. Прошу молитву за ребят, которым в эти минуты очень тяжело", – обратилась селебрити к украинцам.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2023 года погиб крымский татарин и друг украинской певицы Джамалы – Сейран Кадыров. Герой отдал свою жизнь за Украину в районе Бахмута Донецкой области. Исполнительница хита "1944" тяжело восприняла утрату мужчины.

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