Интервью с Зеленским номинировали на престижную премию Эмми-2023

Интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским номинировали на престижную премию Эмми-2023. Премьера выпуска авторского шоу американского комика и ведущего Дэвида Леттермана под названием "Мой следующий гость не нуждается в представлении" состоялась в декабре 2022 года на стриминговом сервисе Netflix.

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Разговор с украинским лидером отметили в номинации "лучший документальный сериал или спецвыпуск с ведущим". С полным списком можно ознакомиться на сайте Эмми (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В этой категории также представлено интервью телеведущей Опры Уинфри с бывшей первой леди Америки Мишель Обамой, тревел-шоу "Стэнли Туччи: В поисках Италии", реалити "United Shades of America" и кулинарный проект "Вкус нации с Падмой Лакшми".

Интервью с Владимиром Зеленским включало в себя не только интересные вопросы, но и шутки. В частности, украинский гарант рассказал анекдот о войне с Россией, в котором упомянул НАТО.

Поскольку Дэвид Леттерман – комик, в спецвыпуске он посетил подпольный стендап, где засветился украинский юморист Антон Тимошенко.

Напомним, Леттерман прибыл в Украину еще в конце октября 2022 года. На станции метро, служившей бомбоубежищем, американец пообщался с Владимиром Зеленским. В спецвыпуске Леттерман показал свою дорогу, прогулку по Киеву и жизнь украинцев в условиях полномасштабного вторжения.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью известному ведущему украинский лидер признался, о чем мечтает после победы Украины в войне с РФ. Подробнее об этом – читайте по ссылке.