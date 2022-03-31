'Иди за русским кораблем': в сети затравили Могилевскую за идею сделать в Украине три государственных языка

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская нарвалась на резкую критику в сети из-за заявления, что в нашей стране нужно ввести три государственных языка. Украинцы посоветовали ей "идти следом за русским кораблем" и подчеркнули, что у нас государственный язык один.

В комментариях на Facebook и Telegram страницах OBOZREVATEL пользователи соцсетей отметили, что разочаровались в Могилевской. Они также осудили ее за заявление, что она станет одним из первых, кто после войны будет просить о том, чтобы у Украины было несколько государственных языков.

"Могилевская может иметь себе хоть 20 языков. Государственный язык у нас один – украинский! Пусть зарубит себе на носу и запишет на лбу – УКРАИНСКИЙ";

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"Себе оставь русский! В нашем государстве есть один язык и это Украинский!";

"Пусть Могилевская лучше станет немой, это будет ее речь!";

"Пусть Наталка идет в задницу с другими языками, кроме украинского";

"Какое оно конченое! Только украинский язык!";

"Пусть следует за русским кораблем";

"Один государственный язык и точка! Кто не хочет – чемодан и раша!"

Отметим, в этом же интервью Могилевская заявила, что у каждого украинца сегодня во время войны есть мощное оружие – украинский язык. По ее словам, поэтому с недавних пор она стала давать интервью, писать песни и разговаривать на украинском.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталья Могилевская считает, что президент Украины Владимир Зеленский умеет бороться до конца и побеждать, приведя пример финала шоу "Танцы со звездами".

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