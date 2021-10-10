Cолистка KAZKA об отношениях с партнером по "Танцях" и сложностях шоу: нет времени на ссоры и обиды. Эксклюзивное интервью

Известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая стала одной из участниц восьмого сезона шоу "Танці з зірками". О том, в каких отношениях певица со своим партнером Юрием Мешковым, первом впечатлении о шоу, о сложностях в проекте и о том, с кем она успела подружится – Александра Зарицкая рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

– Поделитесь своими впечатлениями о шоу "Танці с зірками". Совпали ли ожидания с реальностью?

– "Танцы со звездами" – это единственный проект, который буквально погружает тебя в другой мир. Я могу сравнить это с фильмом "Гарри Поттер", когда ты смотришь киноленту и окунаешься в новую вселенную. То есть это отдельная маленькая жизнь, в которой нужно использовать каждый момент. Сейчас все участники стараются показывать свой максимум, потому что покинуть шоу, не раскрыв себя до конца, может каждый. Мы тоже стараемся выкладываться на все сто процентов. Я думаю, что с каждым следующим эфиром будет все лучше, и лучше результат.

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– Сколько времени вы посвящаете танцам? Как вы совмещаете репетиции и работу?

– У меня есть большая команда, которая помогает мне все совмещать. Это не просто, и хотелось бы больше свободного времени. Кстати, только к пятому эфиру мы более-менее разгрузили мой график и теперь у меня больше времени для танцев, потому что для подготовки номеров нужно больше времени.

– Говорят, что во время участия в шоу звезды очень сильно худеют. У вас тоже так?

– Да, у меня тоже так. Но я не зацикливаюсь на этом, и это не является целью. Я наоборот пытаюсь своим примером показать, что человек абсолютно любой комплекции, пола, вероисповедания может танцевать, если он этого захочет. Определенная потеря веса – это лишь дополнение и следствие нагрузок на тренировках.

– Что в шоу вам дается сложнее всего?

– Делать работу над ошибками. Мне очень сложно смотреть свои видео, но я себе заставляю и разбираю каждый шажок. Также сложно принимать себя в каких-то новых, непривычных и не комфортных образах и психологически подстраиваться под них. Ведь каждый образ нужно прожить и отыграть. Но я понимаю, что делаю это ради шоу, поэтому прислушиваюсь к команде организаторов.

– Как вам работается в паре с вашим партнером? Какие у вас отношения? Были ли у вас мысли заменить партнера?

– Нет, конечно. У нас с партнером просто идиллия. Тем более у нас нет времени на ссоры и обиды, мы все решаем как взрослые люди. Если что-то кого-то не устраивает – мы открыто это обсуждаем. Думаю, что это очень круто и не у всех пар так.

– Кого считаете главным конкурентом на шоу? С кем успели подружиться на проекте, а с кем дружба не сложилась?

– Мы дружим на проекте с Олей Харлан, Димой Дикусаром, Джамалой, Антоном Нестерко, Mеlovin, Горуной и Даниэлой и другими. Есть, конечно, люди, которые не зацепили и мы просто не общаемся. Это нормально! Не бывает так, что всем со всеми интересно.

– Как относитесь к низким оценкам жюри? Планируете ли вы их чем-то удивить?

– Мне на самом деле очень нравится, что никому долго не ставили десятки. Это особенно клево, что есть тройки и четверки, ведь мы не профессиональные танцоры, и точно пока не заслужили этого. Но думаю, что зрители скоро начнут видеть оценки повыше, конечно и мы для этого продолжим стараться.

– Поддерживает ли вас кто-то из близких и друзей в шоу "Танці с зірками"? Прислушиваетесь ли к советам?

– Меня поддерживают все. Но самая моя большая поддержка – это мой партнер. Он со мной проводит очень много времени и, правда, придает мне сил.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор".

Артистка родом из Харькова. Ее отец работает юристом и адвокатом, а бабушка более 40 лет проработала судьей.

В 2017 году создала группу "KAZKA" вместе с певцом по имени Никита Будаш. Через год они выпустили первый альбом "KARMA".

Напомним, также Фагот рассказал об отношениях с партнершей по "Танцях з зірками" и как к участию в шоу отнеслась его нынешняя избранница Ольга Навроцкая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что солистка группы KAZKA рассекретила своего первого партнера по "Танцям з зірками". Как оказалось, за месяц до начала прямых эфиров танцевального шоу у певицы и танцора случился конфликт.