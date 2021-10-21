Звезда нового украинского сериала "Место под солнцем" рассказал о травмах на съемках и тяжелых последствиях COVID-19. Интервью

Украинский актер Андрей Фединчик, сыгравший во многих популярных сериалах ("Мухтар", "Городской романс", "Папаньки-2", "Крепосная" и др.) скоро предстанет перед зрителями в новой телеработе – остросюжетной мелодраме "Место под солнцем" – в роли банкира. Сериал выйдет 25 октября в 21:00 на канале "Украина".

OBOZREVATEL публикует интервью, в котором звезда "Места под солнцем" откровенно рассказал, почему принимал антидепрессанты, как относится к пластической хирургии и какой совет отца помогает ему оставаться одним из самых востребованных актеров в нашей стране.

Андрей, расскажите о своем персонаже в сериале "Место под солнцем". Какие черты в нем вам понравились?

Я играю банкира Волкова, который проворачивает через банк с главным героем его темные денежные аферы. Естественно, что для моего персонажа самое важное – добиться цели. Причем средства не имеют значения. Он идет напролом и этим нравится мне как персонаж, над которым любопытно работать. Негодяев всегда интереснее играть. Положительные герои в большинстве своем куда более однозначные.

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В каком случае вы принимаете решение играть в проекте?

На самом деле у актеров все намного проще: прошел пробы, утвердили и все – работаешь. О каких-то жестких критериях речь не идет. Хотя пару раз приходилось выбирать, но только потому, что не получалось совмещать два проекта одновременно.

Если вы совершаете ошибки, то корите себя за них или понимаете, что они случаются и в отношениях, и в работе?

Что касается отношений, то я нарубил немало дров и принес людям много боли. С другой стороны, я отдаю себе отчет в том, что каждый из нас может ошибаться. Нас не учили этому в школе. К тому же мы понимаем, что поступили неправильно только благодаря уже сделанным ошибкам, то есть когда получаем определенный опыт.

Единственное, о чем я жалею, так это о том, что некоторые из них теперь дают о себе знать. Например, однажды я сорвал спину. Вот если бы можно было изменить обстоятельства, которые к этому привели, я бы так и сделал. Мне бы хотелось поменять только то, что касается здоровья. А все остальное… (Задумался.) Я не могу сказать, что очень сильно жалею и постоянно вспоминаю об прошлом. Что было, то было. Да, мне жаль. Простите те, кому я причинил зло, но надо идти дальше.

В какой слабости вы не можете себе отказать?

У меня их несколько. Я веду со своими слабостями борьбу и до сих пор не могу ее выиграть. Не скажу, что я постоянно поддаюсь. Все происходит иначе: сегодня я победил, а завтра проиграл.

Одна из них – лень. Все что я делаю после работы, происходит не потому, что мне это нравится, а вопреки лени. Я встаю с кровати и иду заниматься в спортзал несмотря на то, что у меня нет желания тренироваться. Каждый раз мне приходится совершать над собой огромное усилие, чтобы что-то сделать.

Честно говоря, лежать, есть, смотреть фильмы и никуда не выходить – для меня настоящий кайф! (Рассмеялся.) Я на карантине был самый счастливый человек. Моя жена сходила с ума в четырех стенах и ждала, когда уже можно будет выйти на работу, а я благодарил Бога, что лежал и ничего не делал. Хотя лень – самое страшное, что есть в человеке.

Лень? Это удивительно слышать, потому что у актеров очень напряженный график. Вы ведь часто снимаетесь без выходных и праздников.

Съемки – это мой заработок и то, чем я живу. (Улыбнулся.) Речь идет о другом. Например, решение каких-то вопросов, тренировки, встречи… В данном случае я постоянно себя заставляю что-то делать. И стартовый шаг дается очень сложно. То есть встать, выйти из дома, что-то предпринять. Но как только дело пошло, тогда я уже вхожу во вкус и отдаюсь этому на 100%.

В последнее время люди часто говорят о постковидной депрессии и апатии. Вы как человек, который умеет себя заставить, что бы могли посоветовать?

Я очень тяжело перенес "ковид", который оставил неприятные последствия. У меня возникли проблемы со спиной и ничего не помогало улучшить состояние. Ни массажи и бассейны, ни растяжки и прочие оздоровительные процедуры. Я даже ходил в Центр позвоночника – и никаких улучшений. Мне назначили антидепрессанты, потому что организм получил такой стресс, что зажало мышцы спины.

Я впервые в жизни стал принимать антидепрессанты, пропил курс и меня отпустило. Это действенный способ, который я на себе ощутил, но не могу его всем рекомендовать. Хотя я не нашел другой способ, чтобы избавиться от последствий коронавируса.

Большие нагрузки нередко сопровождаются травмами. Часто ли они бывают в вашей работе?

Однажды во время съемок мы репетировали драку. И, видимо, на тот момент я был еще не разогрет. В результате уехал с площадки не своим ходом. А как мы доснимали сцену – это вообще отдельная история! Мне ставили блокады, я не мог даже повернуться. Пришлось ходить на костылях.

После того случая я заметил интересную особенность, связанную с трюками на площадке. Наверно, на уровне подсознания даешь себе команду "хватит", потому что за последние два года мне не попадаются роли, где нужно участвовать в подобных сценах.

Недавно я снимался в пилоте сериала "Дитячий охоронець", где три главных героя – бывшие спецназовцы, которые предоставляют охранные услуги богатым людям. Казалось бы, трюков будет предостаточно! Но мой персонаж – глава охранной компании разъезжает на дорогих машинах и ведет переговоры. А второй герой почти в каждой серии участвует в боевых сценах. Видите, как все складывается. Бог меня бережет. (Улыбнулся.)

Как на сегодняшний день себя чувствуете?

Уже намного лучше. Я долгое время делал упражнения для позвоночника, которые укрепляют внутренние мышцы, а не внешние. Это другой принцип тренировок, я их постоянно выполняю. И со временем спина стала намного крепче. Просто надо было начать это делать раньше. Но ничего страшного, главное, что сейчас уже все хорошо.

У вас подрастает сын. Что самое важное вы бы хотели ему передать?

Сейчас, наблюдая за ним, хотелось бы выработать у Андрея терпение. Это то, чего не хватает нам с Наталкой. Отсутствие такого качества сыну будет очень сильно мешать. Хочется пожелать ему научиться сохранять выдержку и самообладание. Нетерпеливым людям все достаточно тяжело дается. Я по себе знаю, что над этим надо работать. И хотя бои проиграны, но война еще нет.

Модель отношений родителей часто повторяется у детей. В вашем случае это так или нет? Что хорошего вы вынесли из родительской семьи?

И у меня, и у Наталки, слава богу, родители до сих пор вместе. У них это единственный брак. Я надеюсь, что у нас тоже будет крепкая и дружная семья. И Андрюша это видит. Бывает так, что мы что-то бурно обсуждаем, а сын, глядя на нас, говорит: "Мама, папа, не ссорьтесь". Андрей за нас очень переживает. А мы в этот момент и не думали ругаться, просто были увлечены какой-то темой. (Улыбнулся.)

Наталья не раз писала, что вы против пластики. Но ведь актрисе очень важно всегда оставаться красивой. Вы по-прежнему категорически против услуг пластических хирургов?

Честно говоря, да. Если взглянуть на звезд Голливуда, то после пластики у многих из них лицо выглядит не очень натурально. Я смотрю на наших мам, они уже в возрасте, но их морщинки все равно приятные.

Мне непонятно, почему такой бум по поводу больших губ? Неужели женщины не видят, что 90% мужчин не любят пластику на лице? И ведь это правда.

Я принимаю хирургическое вмешательство только в том случае, когда у человека действительно физиологические проблемы с внешностью и пластика поможет решить какие-то эстетические проблемы. Тогда никаких вопросов – стоит обратиться к профессионалу и, дай бог, чтобы все получилось. Но когда у человека приятная внешность, я не понимаю, зачем идти к пластическому хирургу.

Есть ли такая фраза, которая вам очень запомнилась и помогает в жизни?

Даже не фраза, а ситуация! (Улыбнулся.) Мне хочется рассказать про отца. Когда я поступал в университет, мама была "за", потому что она изначально поддерживала меня в моем начинании. А бабушка говорила: "Знаю вас, артистов. Потом дети по всему Союзу".

Мой отец меня тоже поддержал. Он немного другого склада человек. Раньше был военным и служил в Монголии. Затем стал учителем физики и математики. Потом строителем.

Перед подачей документов в вуз я сказал ему: "Батя, я решил, что буду поступать на актерский. Как ты к этому относишься?" Помню, он ответил мне: "Вообще-то я не против твоего выбора, просто запомни: "Главное – много работать и стать профессионалом своего дела". И неважно, какая у тебя профессия: сантехник или строитель. Но если ты профессионал, то всегда будешь востребован и станешь нормально зарабатывать в любой сфере".

Я запомнил его слова и когда мы недавно вместе работали на даче, я сказал: "Батя, мне так врезалась в память твоя фраза, что я даже помню, где именно происходил наш разговор. У меня перед глазами картинка, как мы сидим и говорим о моем поступлении".

И вот с этим напутствием отца я иду по жизни.

Андрей Григорьевич Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Батор (Монголия). Вырос в Житомире.

Является украинским актером театра, кино и дубляжа, Заслуженным артистом Украины с 2021 года.

Еще в студенческие годы начал сниматься. Первые работы – телесериалы "Мухтар", "Городской романс" и другие, а первая роль в полнометражном художественном фильме состоялась в киноленте "Круты 1918".

Был женат дважды. Первая жена – Виктория, вторая – украинская актриса Наталья Денисенко. В 2017-м у пары родился сын, которого назвали Андреем.

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