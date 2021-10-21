Звезда нового украинского сериала "Место под солнцем" рассказал о травмах на съемках и тяжелых последствиях COVID-19. Интервью

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Кино
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Андрей Фединчик дал интервью

Украинский актер Андрей Фединчик, сыгравший во многих популярных сериалах ("Мухтар", "Городской романс", "Папаньки-2", "Крепосная" и др.) скоро предстанет перед зрителями в новой телеработе – остросюжетной мелодраме "Место под солнцем" – в роли банкира. Сериал выйдет 25 октября в 21:00 на канале "Украина".

OBOZREVATEL публикует интервью, в котором звезда "Места под солнцем" откровенно рассказал, почему принимал антидепрессанты, как относится к пластической хирургии и какой совет отца помогает ему оставаться одним из самых востребованных актеров в нашей стране.

Андрей, расскажите о своем персонаже в сериале "Место под солнцем". Какие черты в нем вам понравились?

Я играю банкира Волкова, который проворачивает через банк с главным героем его темные денежные аферы. Естественно, что для моего персонажа самое важное – добиться цели. Причем средства не имеют значения. Он идет напролом и этим нравится мне как персонаж, над которым любопытно работать. Негодяев всегда интереснее играть. Положительные герои в большинстве своем куда более однозначные.

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В каком случае вы принимаете решение играть в проекте?

На самом деле у актеров все намного проще: прошел пробы, утвердили и все – работаешь. О каких-то жестких критериях речь не идет. Хотя пару раз приходилось выбирать, но только потому, что не получалось совмещать два проекта одновременно.

Актриса Екатерина Тышкевич и актер Андрей Фединчик на съемках

Если вы совершаете ошибки, то корите себя за них или понимаете, что они случаются и в отношениях, и в работе?

Что касается отношений, то я нарубил немало дров и принес людям много боли. С другой стороны, я отдаю себе отчет в том, что каждый из нас может ошибаться. Нас не учили этому в школе. К тому же мы понимаем, что поступили неправильно только благодаря уже сделанным ошибкам, то есть когда получаем определенный опыт.

Единственное, о чем я жалею, так это о том, что некоторые из них теперь дают о себе знать. Например, однажды я сорвал спину. Вот если бы можно было изменить обстоятельства, которые к этому привели, я бы так и сделал. Мне бы хотелось поменять только то, что касается здоровья. А все остальное… (Задумался.) Я не могу сказать, что очень сильно жалею и постоянно вспоминаю об прошлом. Что было, то было. Да, мне жаль. Простите те, кому я причинил зло, но надо идти дальше.

В какой слабости вы не можете себе отказать?

У меня их несколько. Я веду со своими слабостями борьбу и до сих пор не могу ее выиграть. Не скажу, что я постоянно поддаюсь. Все происходит иначе: сегодня я победил, а завтра проиграл.

Одна из них – лень. Все что я делаю после работы, происходит не потому, что мне это нравится, а вопреки лени. Я встаю с кровати и иду заниматься в спортзал несмотря на то, что у меня нет желания тренироваться. Каждый раз мне приходится совершать над собой огромное усилие, чтобы что-то сделать.

Честно говоря, лежать, есть, смотреть фильмы и никуда не выходить – для меня настоящий кайф! (Рассмеялся.) Я на карантине был самый счастливый человек. Моя жена сходила с ума в четырех стенах и ждала, когда уже можно будет выйти на работу, а я благодарил Бога, что лежал и ничего не делал. Хотя лень – самое страшное, что есть в человеке.

Лень? Это удивительно слышать, потому что у актеров очень напряженный график. Вы ведь часто снимаетесь без выходных и праздников.

Съемки – это мой заработок и то, чем я живу. (Улыбнулся.) Речь идет о другом. Например, решение каких-то вопросов, тренировки, встречи… В данном случае я постоянно себя заставляю что-то делать. И стартовый шаг дается очень сложно. То есть встать, выйти из дома, что-то предпринять. Но как только дело пошло, тогда я уже вхожу во вкус и отдаюсь этому на 100%.

Андрей Фединчик играл как в кино и телесериалах, так и в театре

В последнее время люди часто говорят о постковидной депрессии и апатии. Вы как человек, который умеет себя заставить, что бы могли посоветовать?

Я очень тяжело перенес "ковид", который оставил неприятные последствия. У меня возникли проблемы со спиной и ничего не помогало улучшить состояние. Ни массажи и бассейны, ни растяжки и прочие оздоровительные процедуры. Я даже ходил в Центр позвоночника – и никаких улучшений. Мне назначили антидепрессанты, потому что организм получил такой стресс, что зажало мышцы спины.

Я впервые в жизни стал принимать антидепрессанты, пропил курс и меня отпустило. Это действенный способ, который я на себе ощутил, но не могу его всем рекомендовать. Хотя я не нашел другой способ, чтобы избавиться от последствий коронавируса.

Большие нагрузки нередко сопровождаются травмами. Часто ли они бывают в вашей работе?

Однажды во время съемок мы репетировали драку. И, видимо, на тот момент я был еще не разогрет. В результате уехал с площадки не своим ходом. А как мы доснимали сцену – это вообще отдельная история! Мне ставили блокады, я не мог даже повернуться. Пришлось ходить на костылях.

После того случая я заметил интересную особенность, связанную с трюками на площадке. Наверно, на уровне подсознания даешь себе команду "хватит", потому что за последние два года мне не попадаются роли, где нужно участвовать в подобных сценах.

Недавно я снимался в пилоте сериала "Дитячий охоронець", где три главных героя – бывшие спецназовцы, которые предоставляют охранные услуги богатым людям. Казалось бы, трюков будет предостаточно! Но мой персонаж – глава охранной компании разъезжает на дорогих машинах и ведет переговоры. А второй герой почти в каждой серии участвует в боевых сценах. Видите, как все складывается. Бог меня бережет. (Улыбнулся.)

Как на сегодняшний день себя чувствуете?

Уже намного лучше. Я долгое время делал упражнения для позвоночника, которые укрепляют внутренние мышцы, а не внешние. Это другой принцип тренировок, я их постоянно выполняю. И со временем спина стала намного крепче. Просто надо было начать это делать раньше. Но ничего страшного, главное, что сейчас уже все хорошо.

Андрей Фединчик снялся в новом сериале

У вас подрастает сын. Что самое важное вы бы хотели ему передать?

Сейчас, наблюдая за ним, хотелось бы выработать у Андрея терпение. Это то, чего не хватает нам с Наталкой. Отсутствие такого качества сыну будет очень сильно мешать. Хочется пожелать ему научиться сохранять выдержку и самообладание. Нетерпеливым людям все достаточно тяжело дается. Я по себе знаю, что над этим надо работать. И хотя бои проиграны, но война еще нет.

Модель отношений родителей часто повторяется у детей. В вашем случае это так или нет? Что хорошего вы вынесли из родительской семьи?

И у меня, и у Наталки, слава богу, родители до сих пор вместе. У них это единственный брак. Я надеюсь, что у нас тоже будет крепкая и дружная семья. И Андрюша это видит. Бывает так, что мы что-то бурно обсуждаем, а сын, глядя на нас, говорит: "Мама, папа, не ссорьтесь". Андрей за нас очень переживает. А мы в этот момент и не думали ругаться, просто были увлечены какой-то темой. (Улыбнулся.)

Наталья не раз писала, что вы против пластики. Но ведь актрисе очень важно всегда оставаться красивой. Вы по-прежнему категорически против услуг пластических хирургов?

Честно говоря, да. Если взглянуть на звезд Голливуда, то после пластики у многих из них лицо выглядит не очень натурально. Я смотрю на наших мам, они уже в возрасте, но их морщинки все равно приятные.

Мне непонятно, почему такой бум по поводу больших губ? Неужели женщины не видят, что 90% мужчин не любят пластику на лице? И ведь это правда.

Я принимаю хирургическое вмешательство только в том случае, когда у человека действительно физиологические проблемы с внешностью и пластика поможет решить какие-то эстетические проблемы. Тогда никаких вопросов – стоит обратиться к профессионалу и, дай бог, чтобы все получилось. Но когда у человека приятная внешность, я не понимаю, зачем идти к пластическому хирургу.

Есть ли такая фраза, которая вам очень запомнилась и помогает в жизни?

Даже не фраза, а ситуация! (Улыбнулся.) Мне хочется рассказать про отца. Когда я поступал в университет, мама была "за", потому что она изначально поддерживала меня в моем начинании. А бабушка говорила: "Знаю вас, артистов. Потом дети по всему Союзу".

Мой отец меня тоже поддержал. Он немного другого склада человек. Раньше был военным и служил в Монголии. Затем стал учителем физики и математики. Потом строителем.

Перед подачей документов в вуз я сказал ему: "Батя, я решил, что буду поступать на актерский. Как ты к этому относишься?" Помню, он ответил мне: "Вообще-то я не против твоего выбора, просто запомни: "Главное – много работать и стать профессионалом своего дела". И неважно, какая у тебя профессия: сантехник или строитель. Но если ты профессионал, то всегда будешь востребован и станешь нормально зарабатывать в любой сфере".

Я запомнил его слова и когда мы недавно вместе работали на даче, я сказал: "Батя, мне так врезалась в память твоя фраза, что я даже помню, где именно происходил наш разговор. У меня перед глазами картинка, как мы сидим и говорим о моем поступлении".

И вот с этим напутствием отца я иду по жизни.

Фединчик в одной из своих ролей

  • Андрей Григорьевич Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Батор (Монголия). Вырос в Житомире.

  • Является украинским актером театра, кино и дубляжа, Заслуженным артистом Украины с 2021 года.

  • Еще в студенческие годы начал сниматься. Первые работы – телесериалы "Мухтар", "Городской романс" и другие, а первая роль в полнометражном художественном фильме состоялась в киноленте "Круты 1918".

  • Был женат дважды. Первая жена – Виктория, вторая – украинская актриса Наталья Денисенко. В 2017-м у пары родился сын, которого назвали Андреем.

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