"Холостяк" Макс Михайлюк и Даша Хлыстун окрестили дочь. Фото

Экс-участник реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун окрестили дочь Ариану. Малышке вскоре исполниться два месяца.

Соответствующими снимками поделилась Хлыстун на личной странице в Instagram. Отметим, что таинство крещения прошло в Киево-Печерской лавре 13 июня (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Для крестин Михайлюк выбрал белую футболку и классические темно-синие брюки. Его возлюбленная Даша появилась в Киево-Печерской лавре в элегантном кремовом платье длины миди и платке в тон. Образ она дополнила коричневыми босоножками на каблуке. Дочь Ариану родители нарядили в белоснежное кружевное платье и крошечные ботиночки с атласными лентами.

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"Вчера был светлый день. Крестины нашей Арианы. Спасибо Елена Кушнир и Дмитрий Клинчев, что согласились стать крестными родителями нашей девочки", – написала Хлыстун.

Напомним, "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.

О беременности Даши Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара открыто объявила о пополнении на своих страницах в соцсетях. Также модель намекнула, что они с Максом Михайлюком поженились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макс Михайлюк поделился с поклонниками трогательными фото, на одном из которых показал дочь Ариану. Так, на одном кадре он лежал на кушетке и держал ребенка на руках.