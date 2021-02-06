"Холостяк" Михайлюк впервые станет отцом. Фото

Экс-участник реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк впервые станет отцом. О радостном событии знаменитость и его избранница, модель Даша Хлыстун сообщили поклонникам в Instagram.

Пара на своих страницах в фотоблоге опубликовала чувственные снимки, на которых возлюбленная Михайлюка предстала с округленным животиком. На кадрах экс-холостяк показал, как трогательно целует животик избранницы. Пара позировала возле окна полуобнаженными.

"Каждый день – еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни", – написал в Instagram звезда.

В свою очередь модель Хлыстун в Instagram призналась, что впервые рассказала на публику о том, что ожидает малыша.

"Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным", – заявила девушка.

Стоит отметить, что "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Холостяк" Заливако рассказал о самом неудобном моменте на свидании.