"Холостяк" Михайлюк впервые станет отцом. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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'Холостяк' Михалюк впервые станет отцом. Фото

Экс-участник реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк впервые станет отцом. О радостном событии знаменитость и его избранница, модель Даша Хлыстун сообщили поклонникам в Instagram.

Пара на своих страницах в фотоблоге опубликовала чувственные снимки, на которых возлюбленная Михайлюка предстала с округленным животиком. На кадрах экс-холостяк показал, как трогательно целует животик избранницы. Пара позировала возле окна полуобнаженными.

"Каждый день – еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни", – написал в Instagram звезда.

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк вскоре станут родителями.
Даша Хлыстун и Макс Михайлюк сообщили о будущем пополнении в семье.

В свою очередь модель Хлыстун в Instagram призналась, что впервые рассказала на публику о том, что ожидает малыша.

"Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным", – заявила девушка.

Макс Михайлюк станет впервые отцом.
Даша Хлыстун беременна от Макса Михайлюка.

Стоит отметить, что "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.

Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Холостяк" Заливако рассказал о самом неудобном моменте на свидании.

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