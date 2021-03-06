'Холостяк 11' на СТБ: кто покинул шоу в первом выпуске

В пятницу, 5 марта, на телеканале СТБ показали премьерный выпуск популярного реалити "Холостяк 11". На церемонии роз главный герой Михаил Заливако решил дать цветок каждой из участниц и в результате проект никто не покинул.

Так, Михаил не отпустил ни одну девушку, чтобы иметь шанс сделать правильный выбор и не полагаться на обманчивое первое впечатление. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

Отметим, что после знакомства с главным героем участницы отправились в зал, где их ждали диваны разных цветов. Возле каждого из них размещены таблички с названиями человеческих качеств, которые важны "холостяку" в его будущей избраннице. Каждой девушке нужно было выбрать одно, которое наиболее точно ее описывает: "честная", "умная", "красивая" или "авантюрная".

Напомним, ранее во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

Также появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель. В юности девушка начала сниматься в фотосессиях ню, а затем разослала свое портфолио на соответствующие сайты.

Кроме того, в первом выпуске реалити появилась бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала на шоу в эффектном длинном платье с вырезом, который подчеркнул ее ноги.

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