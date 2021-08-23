'Холостячка 2': названы дата премьеры и имена первых участников

Организаторы реалити шоу "Холостячка" на канале СТБ сообщили о дате премьеры второго сезона проекта, в котором главной героиней станет певица Злата Огневич. Так, уже 17 сентября в 19:00 состоится долгожданная премьера "Холостячка 2".

Кроме того, раскрыты первые имена участников второго сезона романтического реалити. Так, а сердце "холостячки" будет бороться официант из Черновцов Вениамин, который переехал в Лондон и там открыл собственный ресторан. Кроме того, на проект пришел стоматолог Роман из Киева.

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Также стало известно, что проект будет происходить так же, как и первый сезон реалити: 15 мужчин-участников будут организовывать свидания и приглашать главную героиню на романтические встречи. Они будут бороться не только за ее внимание, но и за ее сердце. А "холостячка" каждый выпуск будет дарить бутоньерки тем мужчинам, которые больше всего ей понравились и впечатлили.

Ведущим "Холостячки 2" остается Григорий Решетник, который уже продолжительное время посвятил себя этому проекту.

Что известно о главной героине шоу "Холостячка 2" Злате Огневич:

Злата Огневич– украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Ранее OBOZREVATEL писали о том, что в сети опубликовали новые фото со съемок второго сезона украинского романтического реалити "Холостячка". На них главная героиня Злата Огневич позировала с тарелкой в руках, на которой написано название шоу.