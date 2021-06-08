Появились новые фото со съемок второго сезона "Холостячки" с Огневич

В сети опубликовали новые фото со съемок второго сезона украинского романтического реалити "Холостячка". На них главная героиня Злата Огневич позировала с тарелкой в руках, на которой написано название шоу.

Соответствующие снимки разместила на странице в Instagram руководитель проекта Татьяна Бесчастная. На них Огневич запечатлена в элегантном бежевом платье (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Вот теперь официально! "Холостячка-2" – это наше лето, чтоб вам было интересно осенью! Пожелайте нам удачи", – написала Татьяна.

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На других кадрах можно увидеть еще одного руководителя "Холостячки" Анну Калину, ведущего шоу Григория Решетника, а также других членов команды. По традиции они разбили тарелку в первый съемочный день.

К слову, новый сезон зрители смогут увидеть уже этой осенью на телеканале СТБ.

Что известно о главной героине шоу "Холостячка-2" Злате Огневич:

Злата Огневич– украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна.По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", рассказала о своих прошлых отношениях. По словам артистки, один из ее экс-возлюбленных не смог смириться с ее насыщенным графиком, постоянными съемками и выступлениями, из-за чего они расстались.