Гроб Чапкиса привезли на церемонию прощания. Фото

Тело умершего хореографа Григория Чапкиса в пятницу, 18 июня, доставили в Национальную филармонию Украины. Там состоится прощание со знаменитым артистом.

Гроб привезли в 10.30 на катафалке, а через десять минут занесли внутрь. Отметим, что церемония продлится с 11:00 до 13:00 (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

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После церемонии прощания Григория Николаевича похоронят на Байковом кладбище с 13:00 до 15:00.

Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня на 92 году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти танцора стал преклонный возраст.

Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.

Также OBOZREVATEL собрал последние прижизненные фото Григория Чапкиса, которыми ранее делились дети хореографа в соцсетях.