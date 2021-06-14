Опубликованы последние прижизненные фото Григория Чапкиса

Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис умер 13 июня в возрасте 91 года. Причиной смерти стал возраст. Также известно, что звезда длительное время болел.

В последние дни рядом с Чапкисом была его дочь Лилия и жена Мила. Также к знаменитости часто прилетал его сын Грег, во время того, как тот трижды попадал в больницу. OBOZREVATEL собрал последние прижизненные фото хореографа, которыми ранее делились дети хореографа в соцсетях (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

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Напомним, что за последнее время Чапкис трижды попадал в больницу. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких в декабре 2020 года. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Сын артиста тогда заявлял, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет.

Сам Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь публиковал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын известного 91-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса Грег показывал, как проводит время с отцом.