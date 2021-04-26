"Голос країни-11": Винник спел с победительницей "Голос. Діти". Видео
В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". Зрителей ожидало множество сюрпризов, один из них – выступление Олега Винника с победительницей "Голос країни. Діти" Элиной Иващенко.
Так, исполнители презентовали совместную песню под названием "Диаманты". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
"Мне очень было приятно снова выступить на сцене "Голоса". Для меня это трепетная и приятная ностальгия", – сказала 19-летняя девушка.
Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
MONATIK спел в финале "Голоса країни-11" свой легендарный хит. Популярный артист продемонстрировал в финале вокального шоу композицию "Ресницы безопасности", немного изменив ее и впервые показав свежую версию поклонникам и своим коллегам.
Кароль с подопечной спели в финале "Голоса країни-11" народный хит. В финале звездный тренер вместе с участницей Юлией Тимочко удивили зрителей чувственным номером, исполнив известную композицию "Мальви".