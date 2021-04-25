MONATIK спел в финале "Голоса країни-11" свой легендарный хит
В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". Всех зрителей ожидал приятный сюрприз – исполнение хита MONATIK в новом формате.
Так, популярный артист продемонстрировал в финале вокального шоу свою композицию "Ресницы безопасности", немного изменив ее и впервые показав свежую версию поклонникам и своим коллегам. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Все присутствующие были в восторге от увиденного выступления MONATIK`a, поэтому звездные тренеры не пожалели для него теплых слов и комплиментов.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" выступил участник Сергей Нейчев и украинский певец Александр Пономарев – они спели песню "Варто чи ні".
Также во время 13 выпуска шоу "Голос країни-11" Олег Винник спел со своими подопечными, участниками проекта Сергеем Нейчевым и Галиной Курышко, известную песню под названием "Біла голубка".