Кароль с подопечной исполнили в финале "Голоса країни-11" народный хит. Видео
В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". В финале звездный тренер Тина Кароль вместе со своей подопечной Юлией Тимочко удивили зрителей чувственным номером, исполнив известную композицию "Мальви".
Украинская знаменитость вместе с участницей покорили публику эмоциональным и профессиональным вокалом. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
"Мы не можем поступиться государством, мы не можем поступиться женой. Я хочу сказать только одно – сегодня невероятно красивая борьба", – прокомментировала номер Тина Кароль.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" выступил участник Сергей Нейчев и украинский певец Александр Пономарев – они спели песню "Варто чи ні".
Также во время 13 выпуска шоу "Голос країни-11" Олег Винник спел со своими подопечными, участниками проекта Сергеем Нейчевым и Галиной Курышко, известную песню под названием "Біла голубка".