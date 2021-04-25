Кароль с подопечной исполнили в финале "Голоса країни-11" народный хит. Видео

В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". В финале звездный тренер Тина Кароль вместе со своей подопечной Юлией Тимочко удивили зрителей чувственным номером, исполнив известную композицию "Мальви".

Украинская знаменитость вместе с участницей покорили публику эмоциональным и профессиональным вокалом. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы не можем поступиться государством, мы не можем поступиться женой. Я хочу сказать только одно – сегодня невероятно красивая борьба", – прокомментировала номер Тина Кароль.

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