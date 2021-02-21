"Голос країни-11": смотреть пятый выпуск онлайн
В воскресенье, 21 февраля, на телеканале "1+1" в 21:00 стартовал пятый выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Зрителей ожидает множество сюрпризов.
Так, новые участники проекта покажут эффектные и незабываемые выступления. Кроме того, они поразят судей своим пением. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Первым участником в пятом выпуске стал Евгений Шарманов. Он работает осветителем на съемках и уже успел поработать со всеми звездами украинского шоу-бизнеса. Парень всегда мечтал попробовать себя в их роли и выйти на большую сцену. На "Голосі" он исполнил песню "Broken People" группы Logic & Rag’n’Bone Man. В результате парень выбрал команду Нади Дорофеевой.
Следующей на сцену вышла Ася Ярмолюк. Девушка режиссер-постановщик концертов в криворожском Дворце культуры. Ее мечта – выйти из-за кулис и сиять на большой сцене. Участница исполнила знаменитую песню "Never enough" певицы Loren Allred. К сожалению, никто из звездных тренеров к ней не повернулся.
Третьим на легендарную сцену вышел 20-летний Денис Калитовский. Парень снимает каверы известных песен для YouTube, которые набирают миллионы просмотров. Но его настоящая мечта – петь на сцене для всей страны. Денис исполнил популярную песню Jony – Комета. В результате он выбрал команду Тины Кароль.
Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее на шоу "Голос країни-11" выступила украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей проекта своим выступлением и стала участницей нового сезона.
Также на проекте выступил муж украинской артистки Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк. Во время "слепых прослушиваний" он исполнил песню Джоша Гробана Per te, которую посвятил своей жене.
В третьем выпуске популярного шоу "Голос країни-11" выступила внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко – Доменика Ющенко. Она исполнила известный хит группы KAZKA под названием "Плакала".
Кроме того, на шоу пришла известная украинская певица Мила Нитич. Ей удалось развернуть кресла всех судей.