'Голос країни-11': смотреть пятый выпуск онлайн

В воскресенье, 21 февраля, на телеканале "1+1" в 21:00 стартовал пятый выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Зрителей ожидает множество сюрпризов.

Так, новые участники проекта покажут эффектные и незабываемые выступления. Кроме того, они поразят судей своим пением. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первым участником в пятом выпуске стал Евгений Шарманов. Он работает осветителем на съемках и уже успел поработать со всеми звездами украинского шоу-бизнеса. Парень всегда мечтал попробовать себя в их роли и выйти на большую сцену. На "Голосі" он исполнил песню "Broken People" группы Logic & Rag’n’Bone Man. В результате парень выбрал команду Нади Дорофеевой.

Следующей на сцену вышла Ася Ярмолюк. Девушка режиссер-постановщик концертов в криворожском Дворце культуры. Ее мечта – выйти из-за кулис и сиять на большой сцене. Участница исполнила знаменитую песню "Never enough" певицы Loren Allred. К сожалению, никто из звездных тренеров к ней не повернулся.

Третьим на легендарную сцену вышел 20-летний Денис Калитовский. Парень снимает каверы известных песен для YouTube, которые набирают миллионы просмотров. Но его настоящая мечта – петь на сцене для всей страны. Денис исполнил популярную песню Jony ​– Комета. В результате он выбрал команду Тины Кароль.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на шоу "Голос країни-11" выступила украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей проекта своим выступлением и стала участницей нового сезона.