Monatik расплакался из-за участницы шоу 'Голос країни-11'

В воскресенье, 28 марта, в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" украинский исполнитель Monatik не смог сдержать слезы из-за прощальной речи, которую произнесла участница Анастасия Буханцова.

Девушка не смогла пройти в четвертьфинал. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Анастасия страдает редким заболеванием – алопецией, из-за которой у нее не растут волосы. В десятом выпуске участница решила исполнить известный хит Тины Кароль – "Ніжно". Однако из-за волнения ей не удалось покорить судей выступлением.

Сама Кароль заявила, что очень ждала услышать пение Анастасии, но "она не справилась с тем, чтобы пройти в прямые эфиры".

Наставник Monatik сказал, что восхищается талантом девушки, но все же он прочувствовал, что она не готова идти далее и бороться за победу на шоу. Участница поблагодарила певца за опыт, который получили на проекте, и в результате мужчина расплакался.

"Когда ты 1,5 года назад приходишь на концерт, смотришь на человека и восхищаешься, и думаешь, как бы было круто однажды поработать с ним. А потом ты сидишь у него в студии, и вы вместе создаете. Это для меня одно из больших вдохновений, которое я получила на проекте, так как работа с таким человеком, как вы – это действительно одна из величайших побед", – отметила Анастасия.

Ранее в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" на сцене неожиданно появилась певица Евгения Власова, которая спела с участницей Викторией Брехар свою легендарную песню "О тебе".

Также супруг актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк исполнил на легендарной сцене песню "Phantom of the opera" и в результате покинул проект.

Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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