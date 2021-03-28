Евгения Власова спела на 'Голосі країни-11' легендарный хит с участницей. Видео

В воскресенье, 28 марта, в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" на сцене неожиданно появилась певица Евгения Власова, которая спела с участницей Викторией Брехар свою легендарную песню "О тебе".

Зал и звездное жюри аплодировали стоя знаменитостям. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, сначала Брехар сольно исполнила хит Власовой и смогла довести до слез певицу, которая сидела в зале. Затем артистку пригласили подняться на сцену, чтобы спеть вместе с девушкой.

В результате звезда вместе с участницей настолько красиво спели, что смогли покорить как зрителей, так и судей.

В конце выступления Монатик заявил, что "внутренний синдром отличницы" Брехар работает против нее, но "сегодня меньше и это большое достижение". Он не был готов пока ни с кем прощаться из участников, поэтому Виктория покинула шоу.

Евгения Власова – украинская певица, бывшая супруга Дмитрия Костюка. Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда". Модель, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной.

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