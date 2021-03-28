Муж Сумской покинул шоу 'Голос країни-11'

В воскресенье, 28 марта, в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" супруг актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк исполнил на легендарной сцене песню "Phantom of the opera" и в результате покинул проект.

Он покорил своим выступлением судей, но все же не смог пройти в следующий этап. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира "Голосу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказал Борисюк, он радуется за свою личную жизнь, впрочем, не доволен карьерой и хочет большего, поэтому и пришел на шоу за победой.

После эмоционального выступления, которое оценили все судьи, наставник мужчины Олег Винник принял решение, что муж Сумской должен покинуть шоу и дать дорогу молодым исполнителям.

"Мне кажется, что у тебя огромное сердце. Я знаю, почему ты здесь... Я хотел бы тебя попросить, чтобы ты дал возможность этим молодым исполнителям идти дальше", – сказал судья проекта.

Сам Борисюк поблагодарил руководство "Голосу країни" и пожелал участникам найти свой путь.

Ранее в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" на сцене неожиданно появилась певица Евгения Власова, которая спела с участницей Викторией Брехар свою легендарную песню "О тебе".

Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в воскресенье, 21 марта, на телеканале "1+1" показали девятый выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Во время последнего раунда "вокальных боев", стало известно, кто из участников выйдет в прямой эфир.