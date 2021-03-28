Gо-A впервые показали номер для Евровидения-2021. Видео

Obozrevatel Люди 13:27, 28.03.2021 Обновлено: 13:40, 28.03.2021

Украинская группа Группа Go-A, которая должна была представлять Украину на Евровидении-2020, показала номер, с которым отправится представлять страну на песенном конкурсе уже в этом году.

Так, во время четвертого выпуска шоу звездных пародий "Липсинк батл", на сцене появились представители Украины на международном песенном конкурсе группа Gо-A . Пока коллектив исполнял свой хит "Шум" на заднем фоне ведущие Тина Кароль и Потап подтанцовывали под трек (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Коллектив исполнил хит "Шум" на сцене "Липсинк батл".
скриншот с видео

Зрителям понравился номер и они пожелали коллективу победы на Евровидения-2021. Поклонники гордятся, что именно Gо-A будут представлять Украину на международном песенном конкурсе в этом году.

Комментарии под выступлением группы.
скриншот с Youtube
Комментарии поклонников в Youtube.
скриншот с Youtube

Напомним, группа Go-A была выбраны с песней "Соловей" как представитель Украины на Евровидении-2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее группа Go_A, которая попала в скандал из-за эксплуатации птицы для съемок клипа на "Евровидение 2021", ответила на критику. Коллектив заверил, что они использовали животное с целью привлечение внимания к вымирающему виду и возрождение природы в Чернобыльской зоне отчуждения.

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