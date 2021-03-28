Gо-A вперше показали номер для Євробачення-2021. Відео

Український гурт Go-A, який мав представляти Україну на Євробаченні-2020, показав номер, із яким поїде на пісенний конкурс уже цього року.

Так, під час четвертого випуску шоу зіркових пародій "Ліпсінк батл" на сцені з'явилися представники України на міжнародному пісенному конкурсі гурт Gо-A. Поки колектив виконував свій хіт "Шум", на задньому тлі ведучі Тіна Кароль і Потап пританцьовували під трек (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Колектив виконав хіт "Шум" на сцені "Ліпсінк батл". скриншот із відео

Глядачам сподобався номер, і вони побажали колективу перемоги на Євробачення-2021. Шанувальники пишаються, що саме Gо-A представлятимуть Україну на міжнародному пісенному конкурсі цього року.

Коментарі під виступом гурту. скриншот з YouТube

Коментарі шанувальників у YouТube. скриншот з YouТube

Нагадаємо, гурт Go-A був обраний із піснею "Соловей" як представник України на Євробаченні-2020 року, яке мало пройти в Роттердамі, але було скасовано через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гурт Go_A, який потрапив у скандал через експлуатацію птиці для зйомок кліпу на "Євробачення 2021", відповів на критику. Колектив запевнив, що вони використовували тварину з метою привернення уваги до вимираючого виду і відродження природи у Чорнобильській зоні відчуження.