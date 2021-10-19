'Музей жизни, который отобрала Репяхова': подруга Созаевой подогрела скандал вокруг ее квартиры. Видео

Подруга бывшей жены Виктора Павлика Ларисы Созаевой опубликовала на ее странице в соцсети "три поста правды", где прокомментировала ситуацию с квартирой, которую хочет забрать артист. Подруга брошенной женщины назвала себя ее "духовной сестрой".

Меньше чем через час Лора удалила скандальные посты, однако OBOZREVATEL удалось сохранить видео, на котором она показывает кабинет бывшего мужа. В комнате сохранились вещи певца, которые женщина принципиально не трогает (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В удаленных текстах подруга пары рассказала, что сын супругов, 21-летний Паша якобы заболел раком из-за того, что его отец ушел к молодой любовнице Кате Репяховой. Павлик пообещал выплатить ипотеку и оставить в квартире Созаеву.

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"Вы, Виктор Павлик, за всю нанесенную боль обещали доплатить ипотеку и оставить в доме-музее убитую горем мать. Ваши обещания (даже имею скрин) больше не в силе? Что же вы переобуваетесь в полете?", – написала женщина от имени Ларисы.

Также автор поста рассказала, что деньги, которые каждый месяц платит Виктор и Катя – компенсация за дорогие подарки любовнице, приобретенные на деньги семьи. Кроме этого, квартира нужна Лоре, ведь та считает ее музеем жизни ее покойного сына.

Коротко о звезде:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Напомним, что OBOZREVATEL писал обо всех подробностях скандала между звездным супругам, который разгорелся 18 октября. Интересно, что в нем принимает участие бывшая и нынешняя возлюбленная Павлика, а сам он ситуацию не комментирует.