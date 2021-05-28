Виктор Павлик показал себя маленького на руках у сестры: архивное фото

Известный украинский исполнитель Виктор Павлик показал архивное фото, на котором позировал в детстве со своей старшей сестрой Людмилой. Кадр был опубликован в честь ее дня рождения.

Соответствующий снимок певец выложил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он пожелал родному человеку много счастья и здоровья.

"Дорогая моя сестричка, Людочка, с днем рождения! Будь здорова и счастлива!" – говорится в подписи к фотографии.

В кадре позировал маленький Виктор у сестры на руках. Он любопытно смотрел в объектив, тогда как Людмила трогательно смотрела на маленького мальчика. Оба они были запечатлены в белых нарядах.

Пользователи в комментариях присоединились к поздравлениям и желают Людмиле исполнения всех желаний. Вот, что они написали:

"На многие лета! Веселой забавы!", "Ой, а что это за хорошенькая ляля на ручках у сестренки?! Желаю Людмиле здоровья и счастья", "Поздравляю искренне именинницу", "Поздравляю вашу сестренку с днем рождения".

Коротко о знаменитости:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым", названный в честь одноименной известной песни турецкого певца Таркана. Всего на счету музыканта около 30 альбомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как известный украинский певец Виктор Павлик выглядел 20 лет назад. Можно заметить, что артист за этот промежуток времени сильно изменился.