Виктор Павлик, Клинт Иствуд и другие: топ-6 звездных 'пенсионеров' с молодыми женами

Звезды из этой подборки уверены, что любви все возрасты покорны. Так, их совершенно не смущает ни разница в возрасте в несколько десятков лет, ни публичное порицание.

Да, со стороны такой союз вызывает смущение и вопросы, но сами влюбленные, похоже, счастливы. OBOZREVATEL собрал самые известные и скандальные пары шоу-бизнеса, в которых супруг старше своей молодой жены минимум на 25 лет.

1. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Разница в возрасте: 25 лет.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс счастливы вместе уже более 20 лет, несмотря на разницу в возрасте в четверть века. Будущие супруги познакомились в 1998-м, а в официальном браке пара находится с 2000 года. На их долю выпало немало испытаний: рак Майкла, лечение в психиатрической клинике Кэтрин и даже попытка развода. Но они все преодолели, обзавелись детьми и продолжают коротать свой век рука об руку.

2. Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Разница в возрасте: 29 лет.

Из-за большой разницы в возрасте между супругами (Павлику – 55, Репяховой – 26) их часто критиковали в сети. Но все равно украинский артист открыт для фанатов и часто делится деталями личной жизни, чем еще больше смущает общественность. Так, Виктор признался, что возраст для них совершенно ничего не значит. Но при этом певец допускает, что лет через 20 ему придется быть на содержании жены.

3. Ронни Вуд и Салли Хамфрис

Разница в возрасте: 31 год.

Ронни Вуд был женат не один раз, однако третий брак с юной Салли Хамфрис – театральным продюсером – все еще не дал трещину. Так, супруги живут вместе с 2012 года, а с 2016-го – воспитывают двойняшек Грейси и Элис. Любопытно, что кроме младших дочерей у 73-летнего Ронни Вуда есть еще четверо детей: 46-летний Джейми, 42-летняя Леа, 37-летний Тайрон и 44-летний Джесси.

4. Клинт Иствуд и Кристина Сандера

Разница в возрасте: 33 года.

Сразу после развода с женой Диной, которая была младше его на 35 лет, актер и режиссер нашел утешение в объятиях новой подруги – и снова гораздо младше себя. Сейчас 90-летний Иствуд живет с Кристиной Сандерой — администратором принадлежащего звезде отеля Mission Ranch. Но звездный "пенсионер" не спешит жениться.

5. Вуди Аллен и Сун-И Превин

Разница в возрасте: 35 лет.

Вуди Аллен жил в гражданском браке с актрисой Мией Фэрроу 12 лет, пока они не расстались из-за того, что режиссер закрутил роман с приемной дочерью жены. На тот момент девушке было 22 года, а Аллену – 57 лет. В 1997 году Сун-И Превен и Вуди Аллен поженились и удочерили двух девочек. К слову, Сун-И Превен признается, что никогда не относилась к Вуди Аллену как к отцу, а все разговоры о том, что она является его дочерью, вызывают у нее смех. Бывшая жена знаменитости публично обвинила его в растлении дочери и запретила общаться с остальными детьми.

6. Роберто Кавалли и Лина Нильсон

Разница в возрасте: 47 лет.

Молодая модель Лина стала для дизайнера музой и началом второй молодости после развода с Евой Дюрингер. С красавицей Кавалли познакомился, когда той было всего 20 лет, и, несмотря на возраст кутюрье, юная Лина потеряла от него голову.

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