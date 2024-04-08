'Героям Слава!' Еще одна звезда Brazzers поддержал Украину: постаралась Джозефина Джексон

Популярная украинская порноактриса Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк, "украинизировала" еще одного своего всемирно известного коллегу. Так, звезда фильмов для взрослых подарила патриотический элемент гардероба Анхелю Муньосу Гарсии, сценический псевдоним которого El Niño Polla или же сокращенный Jordi ENP.

Теперь у испанского порноактера, два года подряд получавшего награду Pornhub в номинации "Самый популярный мужской исполнитель" (2018 и 2019 годы), есть футболка с надписью "Слава Украине! Героям Слава!" Он уже примерил подарок от украинки и сделал с ней общую фотографию. Кадр Джексон обнародовала на личной странице в Instagram.

Так, кроме патриотической надписи, на футболке Гарсии можно увидеть флаг Украины, а также трезубец.

Джозефина Джексон тем временем прокомментировала: "Вы сказали, я сделала. Слава Украине". Дело в том, что под предыдущим постом актрисы, где она также позирует с коллегой, многие поклонники призвали ее "украинизировать" звезду Brazzers. Украинка к просьбам соотечественников прислушалась.

Тем более что делает Джозефина это уже не в первый раз. Ранее она подарила патриотическую футболку с сине-желтым трезубцем своему американскому коллеге Джонни Синсу, более известному как "Лысый из Brazzers". Они сделали общее фото. Синс получил известность не только как актер фильмов 18+, но и как герой многочисленных мемов.

Тем временем Гарсия, как мы уже писали, в 2018 и 2019 годах два года подряд получал награду Pornhub в номинации "Самый популярный мужской исполнитель". По состоянию на 20 июня 2021 года его канал на YouTube имеет более 4 миллионов подписчиков и 396 миллионов просмотров.

В марте 2016 года с испанцем связались в сети по созданию контента для продюсерской компании Brazzers. После того, как одна из его сцен стала самым популярным видео компании за год, ему предложили эксклюзивный контракт. Уже в 2017 году Гарсия получил номинацию на премию AVN в категории "Лучший новичок-мужчина".

Комментаторы же тем временем с упоением реагируют на совместное фото Джозефины Джексон и Jordi ENP в патриотической футболке. Испанскую порнозвезду в шутку называют "козаком" и "ленд-лизом 2024 года".

Отметим, Юлия Сенюк дебютировала в порноиндустрии под сценическим псевдонимом Джозефина Джексон в 2019 году, когда ей было 23 года. В 2021-м она приняла участие в съемках украинского комедийного мини-сериала "Порно, я люблю тебя". Через год порноактриса с Львовщины стала второй в списке тех, кого больше всего искали украинцы на PornHub.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джозефина Джексон снялась в фотосессии с защитниками Украины, потерявшими на поле боя конечности. Полученные кадры станут календарем, деньги от продаж которого будут переданы для реабилитации и протезирования нашим Героям.

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