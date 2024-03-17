Украинская порноактриса Джозефина Джексон устроила фотосессию с военными с ампутациями: как отреагировала сеть

Украинская порноактриса Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк, снялась в фотосессии с защитниками Украины, потерявшими на поле боя конечности. Полученные кадры станут календарем, деньги от продаж которого будут переданы для реабилитации и протезирования нашим Героям.

Об этом звезда фильмов для взрослых сообщила на личной странице в Instagram, показав видео с бэкстейджа съемок. Интернет-пользователи остались в восторге как от самой инициативы, так и от вовлеченности в нее Юлии, поблагодарив порноактрису за ее позицию.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что фотосессия проходила в театре посреди изысканного интерьера. Джозефина Джексон сменила несколько образов, но всегда это были роскошные вечерние платья. Тем временем 12 украинских воинов с ампутациями, каждый из которых украсит отдельную страницу календаря, предстали перед объективами камер в элегантных классических костюмах.

"Почему именно театр и костюмы, спросите вы? А потому, что мы все уже видели наших ребят в военной форме, или же в центрах реабилитации, что является очень заезженной и неинтересной темой, поэтому большинство из вас просто обходит это стороной. А такое перевоплощение открывает их с совершенно другой стороны – изысканные, элегантные, красивые джентельмены, что дает им больше уверенности в себе и ощущение самодостаточности. Именно такие эмоции мы должны дарить им, а не жалость и слезы… Поверьте, этого всего для них уже предостаточно. Этап сожаления уже давно пройден, и теперь нам нужно подарить им жажду жизни, привлекая к такого рода действиям. И я знаю, что им понравилось, а это самое главное", – оставила в описании порноактриса.

Тем временем комментаторы реагируют на увиденное и прочитанное с большим восторгом. Многие уже активно интересуются, где и когда можно будет приобрести календарь.

"Вот у этой девушки чести больше, чем у наших депутатов и политиков. Юлия, вы удивительный человек", "Кто бы ее ни обсырал, но она молодец", "Как это красиво, я просто в восторге. У мужчин просто сияют глаза, видно, что они чувствуют себя сильными, красивыми и ценными", "Великолепная идея! Невероятные люди! Очень красивые! Очень крутой проект!", "Это прекрасно! Вы – невероятная! Как внешностью, так и публичной деятельностью. Браво, Юлия!", "Плакала как это смотрела... спасибо тебе, мой цветочек", "Хотя и радостное видео, но растрогало. Наши невероятные, сильнейшие защитники! Спасибо за этот проект! Юлия – большая молодец!", – оставляют эти и многие другие восхищенные отзывы комментаторы.

Отметим, Юлия Сенюк дебютировала в порноиндустрии под сценическим псевдонимом Джозефина Джексон в 2019 году, когда ей было 23 года. В 2021-м она приняла участие в съемках украинского комедийного минисериала "Порно, я люблю тебя". Через год порноактриса из Львовщины стала второй в списке тех, кого больше всего искали украинцы на PornHub.

Как писал OBOZ.UA, Джозефина Джексон подарила патриотическую футболку с сине-желтым трезубцем своему американскому коллеге Джонни Синсу, более известному как "Лысый из Brazzers". Они сделали общее фото.

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