'Лысый из Brazzers' поддержал Украину: кто такой Джонни Синс и почему он считается самым известным порноактером

Американский порноактер и фитнес-тренер Джонни Синс, более известный как "Лысый из Brazzers", поддержал Украину, сделав фото в патриотическом образе. Он надел футболку с сине-желтым трезубцем.

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Такой подарок для Синса сделала его коллега из Украины Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк. Порноактриса похвасталась что "загербовала Джонни". Соответствующий кадр она обнародовала на личной странице в Instagram.

Так, на снимке Джозефина позирует в компании "Лысого из Brazzers", одетого в футболку темно-синего оттенка с изображением герба Украины в патриотических цветах.

"Легендарное фото с Джонни Синсом. P.S. Я свою миссию выполнила и загербовала Джонни", – подписала снимок звезда кино для взрослых родом из города Золочев Львовской области.

В эксклюзивном комментарии "Еспресо.Захід" Джозефина Джексон поделилась, что коллега без вопросов согласился сделать снимок, хотя сначала и переспросил, что означает знак на футболке. Украинка рассказала ему и заверила, что на ее родине точно оценят такой жест со стороны знаменитости.

Юлия не ошиблась. Украинцы действительно с упоением отреагировали на "легендарное фото", о чем писали в комментариях под постом.

"Когда я спросила, какой национальности девушки ему не нравятся, он сказал – россиянки. А на вопрос о том, кто больше всего нравится – однозначно сказал, что украинки", – поделилась также порнозвезда.

Отметим, что Джонни Синс начал сниматься в порно в 2006 году. С тех пор он появился более чем в 700 фильмах. Настоящее имя актера – Стив Вульф, ему 45 лет. Впрочем, настоящую славу "Лысому из Brazzers" принесли многочисленные мемы, в которых он появлялся в тех или иных профессиях. Именно поэтому многие в шутку называют Синса "известным врачом", "выдающимся учителем", "ловким сантехником" и так далее. Это и сделало Стива Вульфа самым популярным порноактером в мире.

А вот Юлия Сенюк дебютировала в порноиндустрии под сценическим псевдонимом Джозефина Джексон в 2019 году, когда ей было 23 года. В 2021-м она приняла участие в съемках украинского комедийного минисериала "Порно, я люблю тебя". Через год порноактриса из Львовщины стала второй в списке тех, кого больше всего искали украинцы на PornHub.

Как писал OBOZ.UA, в июле прошлого года петиция, автор которой предложил вместо памятника Екатерине II в Одессе установить памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону, собрала необходимые 25 тысяч голосов. Звезда кино для взрослых трагически погиб в 2018 году. Подробности – в материале.

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