Геннадию Витеру – 48: 5 интересных фактов из жизни украинской звезды

Украинский певец, продюсер и ведущий Геннадий Витер в субботу, 29 мая, празднует свой день рождения. Ему исполнилось 48 лет.

Так, последние несколько лет знаменитость активно занимается сольной карьерой. Также на его счету немало топовых, рейтинговых телевизионных проектов, среди которых "Фабрика звезд" 1-3 сезоны, "Песни моря" и другие. OBOZREVATEL решил рассказать о самых интересных и малоизвестных фактах из жизни Витера (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

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Геннадий Витер родился 29 мая 1973 года в Николаеве (Украина). Звезда имеет высшее музыкальное образование, по специальности он – хормейстер. Служил в театре известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

В начале своего пути становления в Киеве, Витер работал в мюзик-холле и помощником народного депутата.

"Работая помощником депутата, я многому научился… Мне нравится наблюдать за людьми, их мыслями и анализировать все происходящее. Но это была не моя была профессия. Параллельно предложили стать музыкальным редактором одного из каналов. И тогда закружилась карьера как исполнителя, первое признание – престижная премия "Золотой граммофон" за песню", – рассказал Витер.

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Стал успешным музыкальным продюсером. На его счету немало топовых, рейтинговых телевизионных проектов, среди них "Фабрика звезд" 1-3 сезоны, "Песни моря", концерт Пола Макартни на Майдане Независимости, который стал крупнейшим в истории Украины, шоу "Маска".

Последнее время Геннадий начал активно заниматься сольной карьерой, гастролировать – его песни занимают лидирующие места в хит-парадах.

Ровно год назад был выпущен клип на песню "Мона Лиза". Исполнитель сделал его в формате "антигламурной вечеринки": собрал звездных коллег, блогеров и представителей медиа в столичном автокинотеатре под открытым небом "Кинодром".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский психолог Наталья Холоденко жестко раскритиковала творчество современных исполнителей в соцсетях, в частости и новый клип Геннадия Витера. Она отметила, что "снять штаны может каждый" и посоветовала певцу найти другой путь к сердцу зрителя.

В свою очередь Витер ответил на критику Холоденко. Так, артист высказался о внутренних проблемах женщины и обсудил ее грудь.