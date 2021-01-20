Витер на видео обсудил грудь известного психолога и ответил на критику

Украинский певец Геннадий Витер ответил на критику своего клипа Gena'SVITER Song со стороны психолога Натальи Холоденко. Так, артист высказался о внутренних проблемах женщины и обсудил ее грудь.

Соответствующее видео Витер опубликовал на личной странице в Instagram. Музыкант заявил, что его новый ролик является экспериментальным, и он не видит ничего плохого в том, что контент получается провокационным. Он также добавил, что стремление Холоденко "копаться в чужом белье", вызывает у него мысли о том, что у нее есть какие-то внутренные проблемы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Геннадий Витер также затронул тему достоинства психолога. По его словам, это отнюдь не грудь Холоденко, а ее поклонники. Певец отметил, что женщина должна быть счастлива от того, сколько адекватных людей на нее подписано в соцсетях.

"Если говорить о ваших достоинствах, не подумайте, что это ваша грудь... Потому что сначала появляется ваша грудь, а потом – вы. Хотя это тоже хорошо, это тоже прекрасно. На самом деле, достижение как психолога, это ваши подписчики. Даже просмотрев этот эфир, я не увидел никаких негативных отзывов. У вас очень воспитанная, культурная аудитория. С этим я вас искренне поздравляю", – сказал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский психолог Наталья Холоденко жестко раскритиковала творчество современных исполнителей в соцсетях, в частости и новый клип Геннадия Витера. Она отметила, что "снять штаны может каждый" и посоветовала певцу найти другой путь к сердцу зрителя.