Известный психолог Холоденко раскритиковала клипы украинских звезд в сети

Известный украинский психолог Наталья Холоденко жестко раскритиковала творчество современных исполнителей в соцсетях.

Разбор клипов она записала в виде видеообращения в своем Instagram. В частности, Холоденко, решила использовать свой статус телевизионного эксперта, и разнесла в пух и прах новый клип "Gena'SVITER Song" украинского исполнителя Геннадия Витера.

В прямом эфире на своей странице в Instagrаm она, не стесняясь в выражениях, жестко прошлась по творчеству украинского певца. Одиозный психолог отметила, что снять штаны может каждый и она советует певцу и телеведущему Витеру найти другой путь к сердцу зрителя.

Досталось от Натальи и группе "Kazka", а также солистке группы "Время и стекло" Надежде Дорофеевой.

Посмотреть скандальный эфир можно по ссылке выше.