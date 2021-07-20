Уехали подальше от России: где сейчас живут потомки Сталина, Хрущева и других лидеров СССР. Фото

Под руководством большевиков и советских вождей Советский Союз создавал "светлое" коммунистическое будущее для своих детей и внуков. Но в итоге оказалось, что эти дети предпочли жить подальше от России – в "загнивающей" Европе и "проклятой" Америке.

Так, дочь Сталина сначала нашла политическое убежище в Индии, а потом эмигрировала в США, сын Хрущева также уехал в Америку, а дочь и внучки Горбачева осели в Германии. Некоторые из них вспоминают своих знаменитых отцов и дедушек с ненавистью. OBOZREVATEL решил узнать, кто из потомков лидеров СССР эмигрировал из страны и чем сейчас занимается.

Внучка Сталина Крис Эванс (США, штат Орегон)

Внучка Иосифа Сталина Крис Эванс (урожденная Ольга Питерс) живет в Портленде, штат Орегон (США), и продает винтажные вещи в небольшом магазине. Она родилась в браке Светланы Аллилуевой с американским архитектором Уильямом Уэсли Питерсом.

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Известно, что Крис Эванс страстно ненавидит своего знаменитого деда. В 16 она изменила свое имя вместе с фамилией, выйдя замуж за друга. Но брак распался уже через два года. Сейчас она исповедует буддизм, украшает свое тело татуировками и наслаждается свободой.

В одном из интервью женщина отказалась рассказать, где похоронена ее мать, умершая в 2011 году от рака толстой кишки.

Пусть хоть в могиле будет свободной. Я навсегда останусь политической узницей своего отца! И я считаю себя тоже жертвой деда.

Правнук Сталина – Виссарион Джугашвили (США)

Правнук Иосифа Виссарионовича был многообещающим режиссером и призером фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене, однако добиться успеха в кинематографе ему мешала фамилия.

Он жил в Тбилиси, однако после того, как Виссариона избили у его же подъезда, знаменитый потомок решил уехать в США как политический беженец в 2003 году. Сначала он пошел работать на стройку разнорабочим, потом начал работать водителем.

Сейчас он ведет скромный и очень закрытый образ жизни, с журналистами контактировать не соглашается.

Сын Никиты Хрущева – Сергей (США, штат Род-Айленд)

Сын генсека Хрущева переехал с женой в Америку в 1991 году и поселился в штате Род-Айленд, в Крэнстоне. В Штаты знаменитый потомок переехал по работе – его пригласили преподавать в Брауновском университете в городе Провиденс.

Он проводил лекции и в других учебных заведениях, путешествовал по Америке и писал об отце мемуары. В июне прошлого года его нашли убитым. Мужчина умер от выстрела в голову. Было ли это намеренное убийство или суицид – неизвестно. Полиция закрыла дело и не предъявила никому обвинений.

Правнучка Никиты Хрущева Нина (США, Нью-Йорк)

Нина Хрущева, внучка старшего сына Никиты Хрущева – Леонида, также прочно обосновалась в США. С 1991 года она живет в Нью-Йорке и руководит проектом "Россия" Института мировой политики, который занимается национальной безопасностью, разведкой и международными делами.

В своих публичных выступлениях она резко осуждает "аннексию Крыма", а также критикует действия РФ в отношении Донбасса.

Внучка Горбачева Ксения (Германия)

Внучка последнего генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР уехала в Германию после развода с бывшим концертным директором Авраама Руссо Дмитрием Пырченко. Она успела в Москве окончить факультет журналистики в МГИМО и поработать пиарщицей певицы Валерии. В Германии у нее свой бизнес – магазин коллекционных вин.

Внучка генсека Юрия Андропова Татьяна (США, штат Флорида)

Внучка бывшего председателя КГБ СССР, а потом и генсека Юрия Андропова – Татьяна – вместе со своим супругом бизнесменом Василием Харламовым и братом уехала в Майами. В Советском Союзе она была балериной, поэтому стала работать преподавателем хореографии в Штатах.

Спустя несколько десятилетий Татьяна решила вернуться в Россию и в 2009 году открыть фонд имени своего деда. Но фонд просуществовал всего два года: в 2011 году Татьяна умерла от онкологии. Ее дочь Николь осталась в Америке.

Правнук Брежнева Дмитрий (Англия)

Правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева (по линии сына Андрея) Дмитрий окончил Оксфордский университет. Он выучился на политолога и остался жить в Великобритании.

А вот племянница генсека, дочь его младшего брата Якова – Любовь Брежнева, живет в Калифорнии и пишет мемуары.

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