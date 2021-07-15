Дворцы, 'брутальный офис' смерти и Космос: советские здания Киева, о которых знает весь мир. Фото

В нашей столице множество замечательных сооружений и памятников – от археологических стоянок и древних соборов до самых современных небоскребов. Облик Киева формируют архитектурные ансамбли разных эпох, создавая неповторимый, запоминающийся каждому образ.

В последнее время особый интерес вызывает советская архитектура. От конструктивизма до советского модернизма. О зодчестве ХХ века пишут книги, научные диссертации. И не только в нашей стране. А на фоне недавнего скандала, связанного с демонтажем здания "Цветы Украины", можно смело предположить, что интерес к нашему наследию возрастает и происходит его переоценка.

OBOZREVATEL предлагает по-новому посмотреть на достояние советской эпохи и оценить сооружения, о которых уже знают во всем мире. Их в нашей столице достаточно много и все они по-своему интересны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Типичный Киев начала ХХ века – это ансамбли монастырей, множество церквей, огромное количество доходных домов и патриархальные улицы с невысотной застройкой. После окончательного установления советской власти эта архитектурная идиллия была раскритикована сразу, а быстрому утверждению нового стиля социалистического города поспособствовала антирелигиозная политика коммунистов и требования нового рабочего жилья.

Церкви начали массово сносить, нарушая устоявшийся облик древнего города на Днепре. В 1920-х – начале 30-х годов появляются первые здания в стиле конструктивизма – простые, современные, без "кокошников", как в псевдороссийском стиле и без скульптур, интересных решеток лоджий, разнообразных деталей, как в модерне.

Правда, в начале 1930-х годов тенденции начали меняться, и конструктивизм потихоньку начал угасать. Хотя в европейских странах и США он наоборот получил дальнейшее распространение. В СССР утвердился Сталин, который начал индустриализацию и партийные чистки. Тоталитарным лидерам нужна монументальная архитектура – со скульптурами, колоннами и исполинских размеров. Такая, чтобы смотреть и понимать, насколько могущественная власть в стране.

Это совпало с переносом столицы Украины в Киев в 1934 году. Появилась идея создать монументальный правительственный центр. И, конечно же, архитекторы не придумали ничего лучшего, как обустроить его на месте Софийского и Михайловского монастырей – святынь восточных славян и памятников культуры.

Слава Богу, эти планы воплотились лишь частично. Снесли Михайловский Златоверхий монастырь, а рядом построили нынешнее здание МИДа Украины. Вот собственно и весь новый правительственный центр, который получился в святом месте.

Обитель для партийных чинуш переместилась на Печерские холмы, поближе к древнерусским святыням. И здесь соорудили для них новые дома, которые сейчас считаются памятниками архитектуры национального значения. Это и здание Верховной Рады, и дом Совета народных комиссаров УССР (Кабмин. – Ред.), и штаб Киевского военного округа (ныне Офис президента. – Ред.). Настоящим символом новой архитектуры стала Верховная Рада Украины, построенная выдающимся зодчим Владимиром Заболотным.

Здание Верховного Совета УССР возвели в 1936-39 годах рядом с Мариинским дворцом. Помпезное и в то же время спокойное классическое сооружение одно из самых известных советских зданий в мире. Оно не давит на ландшафт, как дом Кабмина, а, наоборот, подчеркивает его. И заслуженно считается образцом "украинской архитектурной классики". Чего только стоит огромная 4-тонная люстра в сессионном зале, выполненная в виде подсолнуха! А величественные интерьеры с украинскими мотивами поражают великолепным качеством работы.

Не удивительно, что Владимир Заболотный удостоился Государственной премии СССР и почести от властей. Здание получило оценку "отлично". Будучи построенным в советские годы, сооружение все же украинское. Памятник архитектуры напоминает о традициях украинского парламентаризма времен национально-освободительных борьбы в 1917-1921 годов – здании Дома учителя, где под огромным куполом заседала Центральная Рада. В 1950-е годы к зданию достроили трехэтажное крыло и обустроили уютный дворик. Сейчас в этих стенах творят историю независимой Украины.

Еще одно примечательное киевское сооружение эпохи между двумя мировыми войнами – это детский сад №1 "Орленок" завода "Арсенал". Он расположился в одном из самых живописных мест столицы – на склонах Днепра, недалеко от самого завода. Под ним знаменитая историческая местность – Аскольдова могила, где раньше был городской некрополь. Здание спроектировал выдающийся архитектор Иосиф Каракис в стиле, близком к неоклассицизму.

Детский сад уникален, тем что построен по индивидуальному проекту – это настоящий дворец для детей! Он был первым дошкольным сооружением СССР, построенным не по типичным эскизам. Стены здания, выкрашенные в голубой цвет, сливаются с киевским небом и подчеркивают монументальность сооружения. И оно радует глаз прохожего. Архитектор создал дом, который подчеркивает красоту нашего города. Который и сам – украшение столицы. Каракис также начертил дизайн интерьеров и мебели.

Представьте себе, как удивлялись иностранцы, которые в советские времена имели возможность посещать нашу столицу и видели этот замечательный детсад! Жаль, что таких в огромной стране были единицы.

Во второй половине 90-х годов здание кому-то помешало и его намеревались продать, но общественность выступила против и "Орленок"удалось отстоять. К счастью, дом признан историческим наследием столицы и ему ничего не грозит.

После Второй мировой войны еще какое-то время в столице господствовал пафосно-помезный сталинский классицизм. Его размах в стране, потерявшей на фронтах войны миллионы жизней, поражал. Людям практически не было где жить и что есть, а улицы городов застраивались богато оформленными домами. До войны так не строили. Чего стоит один Крещатик – настоящий символ победы.

Правда, уже во второй половине 1950-х годов архитектурная доктрина партии изменилась. Хрущев заявил о борьбе с излишествами и о критической нехватке жилья. Появился термин "массовое жилищное строительство". Тем не менее, и во времена Хрущева и после, уникальные проекты были реализованы. И значительная их часть именно в столице Украины.

На формирование нового стиля в архитектуре повлияли и мировые тренды – человек полетел в Космос, начался век высоких технологий. И это все хотелось отобразить в архитектуре, дизайне и даже промышленности. СССР таким потенциалом располагал, поэтому в конце 1960-х годов возникает новый стиль – советский модернизм, которому предшествовал упомянутый ранее конструктивизм.

"Летающая тарелка" возле станции метро "Лыбидская" (в советские времена "Дзержинская". – Ред.) была построена в Киеве в 1971 году для нужд Института научно-технической и экономической информации. Спроектировал сооружение известный зодчий Флориан Юрьев.

В самой "летающей тарелке" расположен конференц-зал с уникальной акустикой. Автор космического здания задумал его как концертный зал, но в итоге там обустроили кинолекционный зал научной библиотеки.

Футуристическое сооружение полюбили иностранные гости столицы. Возле него делают яркие фото, о нем пишут книги. Не зря в свое время Юрьев получил награду "За новаторство в архитектуре".

Сейчас вокруг здания возводят очередной ТРЦ, а в высотном УкрИНТЭИ стеклянный фасад полностью обновили.

Еще одно "космическое" чудо столицы – отель "Салют" на площади Славы. Его возвели в 1984 году по проекту Авраама Милецкого. Изначально его планировали сделать 18-этажным, но от этой идеи отказались и теперь перед нами 7-этажный трехзвездочный отель на огромном стилобате.

Футуристическое здание очень нравится иностранцам. Правда, в последнее время, оно смотрится как-то не очень ухоженно, а рядом возвели огромный ЖК, который стал доминантой площади вместо отеля.

Еще один яркий представитель советского модернизма в Киеве – крематорий на Байковом кладбище. Его еще считают представителем брутализма – направления в архитектуре модернизма, которое возникло в Великобритании. Происходит он не от всем известного слова брутальный, а от французского bеton brut (необработанный бетон. – Ред). Такую технологию широко использовали мастера архитектурного модернизма. А выдающийся британский архитектурный критик Джонатан Глэнси даже посвятил этому направлению модернизма отдельную книгу "Брутальный мир".

Если говорить об архитектурных особенностях стиля, то основные его черты это монументальность, но без лишних излишеств, функциональность и интернационализм. Вообщем, киевский крематорий под эти стандарты легко вписывается.

В последние годы он стал настоящим магнитом для иностранных туристов. Оно и не удивительно – такого космического "дворца смерти" нет нигде в мире.

Над проектом "Дома печали" работали выдающийся архитекторы и художники: Авраам Милецкий и супруги Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко. Изначально вокруг крематория предлагали создать парк памяти, поэтому обсуждать идею проекта начали еще в 1960-годы. Здание, состоящие из полусфер, не имеет прямых углов. Создается ощущение, как будто оно из очень далекого будущего или вообще из Космоса.

Возле крематория создали также 200-метровую "Стену Памяти". По проекту Рыбачук и Мельниченко, на стене должен был быть бетонный барельеф, изображающий жизнь человека через ряд сюжетов (от мифологических эпизодов до послевоенного времени), чтобы увести скорбящих от печали и заставить задуматься над проблемами мироздания.

На все работы ушло 13 лет, но руководство Украинской ССР решило залить уникальную стену бетоном... Тогда власти обвинили творцов шедевра в отходе от социалистического реализма.

В 2018 году часть творения Рыбачук и Мельниченко "освободили" и оказалось, что барельеф сохранился в идеальном состоянии. Есть надежда, что уникальное сооружение восстановят уже в ближайшие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на Русановских садах люди построили прекрасные коттеджи, особняки и даже целые виллы, несмотря на то, что недалеко от их жилищ сооружают Подольско-Воскресенский мостовой переход.