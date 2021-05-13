Как выглядят сейчас звезды СССР из фильмов 'Гостья из будущего', 'Три орешка для Золушки' и других. Фото

Большинство успешных кинозвезд долгие годы учили актерское мастерство, прежде чем получали долгожданную роль в хорошем фильме. Но некоторым повезло больше – они попали на съемочную площадку еще детьми.

Многие их навсегда запомнили по советским сказкам "Гостья из будущего", "Три орешка для золушки", "Снежная королева" и другим. OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядят знаменитые герои наших любимых фильмов, которые впервые появились на экране в детстве.

Роман Мадянов

Мадянов запомнился по роли Гекльберри Финна в возрасте 9 лет в экранизации романа Марка Твена "Совсем пропащий". Сейчас он заслуженный российский артист, четырехкратный обладатель премии "Ника" и двукратный лауреат "Золотого орла". Взрослому актеру принесли известность роли в картинах "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Поддубный" Глеба Орлова и многих других.

Елена Проклова

Знаменитая красавица Елена Проклова в подростковом возрасте прославилась благодаря главной роли в фильме "Снежная королева". Актриса также снялась в фильмах "Мимино", "Собака на сене", "Будьте моим мужем" и других. В последнее время Проклова увлеклась пластическими операциями, и сейчас в ней будет сложно узнать ту юную красавицу из детской сказки.

Наталия Гусева

Актриса советского кино 1980-х годов получила широкую известность после роли Алисы Селезневой в детском пятисерийном телефильме "Гостья из будущего". Повзрослев, девушка отказалась от актерской карьеры, отдав предпочтение изучению биохимии. Сейчас Гусевой 49 лет, и она уже продолжительное время работает начальницей производства иммунно-биологических препаратов.

Анастасия Вертинская

Звезда советских фильмов "Алые паруса" и "Человек-амфибия" с началом нового тысячелетия сменила сценическое искусство на кулинарное. Она смогла почувствовать себя счастливой, открыв ресторанный бизнес вместе с сыном. Сейчас бывшей актрисе 79 лет.

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко запомнилась нам молодой и красивой благодаря яркой роли Мэри Поппинс в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!". Сейчас она участвует в благотворительности, ездит на кинофестивали и иногда дает интервью журналистам. Также Андрейченко успела пожить в США и вернуться обратно в Россию.

Либуше Шафранкова

Шафранкова прославилась на всю страну благодаря роли Золушки. Многие годы после успшеного дебюта актриса продолжала сниматься в кино и даже стала настоящей дивой чешского телевидения. Однако, в последние годы о ней мало что слышно. В 2015 году Либуше диагностировали рак легких. Она перенесла операцию, однако и сегодня здоровье Шафранковой оставляет желать лучшего: она продолжает бороться с болезнью.

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