Где сейчас и как выглядит 87-летняя Ада Роговцева: похоронила сына и любимого мужчину и приближает победу Украины. Фото

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева за свои 87 лет жизни, которые отмечает 16 июля, пережила немало вещей: от смерти любимого, с которым познакомилась в университете, до потери сына из-за онкологии. Но, несмотря на тяжелые испытания судьбы, она не опускает руки и все еще играет в театре и, более того, поддерживает украинских воинов.

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Сейчас актриса живет в Украине и начала снова играть спектакли. Она призывает украинцев донатить на Вооруженные силы Украине, но одновременно своим примером показывает, что не стоит в стороне и также помогает и поддерживает наших воинов. OBOZ.UA в день рождения знаменитой звезды театра и кино решил собрать одни из самых значимых моментов жизни актрисы.

Любовь всей жизни

Актриса, еще будучи студенткой, влюбилась в то время женатого преподавателя Константина Степанковича. Пара познакомилась в университете. За мужчиной бегали все сокурсницы будущей звезды, но свое сердце он отдал именно молодой Аде.

"Кость Петрович – первый и единственный мужчина в моей жизни. Мы были связаны одной профессией и понимали друг друга. Вот и прожили так долго. Это не была любовь с первого взгляда, потому что он был женат и очень красив. К нему липли девушки и через год сама попала в эти сети", – рассказывала артистка в интервью.

Избранника бабушка актрисы не слюбила, поэтому молодая девушка забрала свои вилку и одеяло, и пошла за мужем, который на тот уже был разведен с женой. Отпраздновали молодожены свадьбу в 1959 году в присутствии только больной матери актрисы.

Роговцева подчеркнула, что была главной в их семье. Они имели формулу "Ада хочет" – это означало, что любые ее прихоти выполнялись. Супругам пришлось пережить вместе немало испытаний, среди которых было лечение от страшного туберкулеза, которым заболел Степанкович.

В 2004 году мужчина актрисы в возрасте 76 лет ушел из жизни из-за онкологии. В браке пара родила двоих детей: сына Костю и дочь Катю.

Потеря сына из-за смертельной болезни

Константин Константинович, как и папа, умер от рака. В 2012 году он проиграл борьбу со смертельной болезнью. Ему было всего 49 лет. После смерти сына народная артистка выпустила книгу мемуаров под символическим названием "Свидетельство о жизни".

"Меня на этом свете нет. После смерти сына меня не стало. Не знаю как, но я нашла в себе какие-то силы, и написала эту книгу. Потому что сейчас я не выхожу на сцену, а когда играешь в театре всю жизнь, то получаешь от вас, зрителей, энергию, любовь, теперь я обессиленная, потому что не имею этого. Но, может, еще соберусь и буду выходить на сцену. Потому что у меня есть дочь – мой друг, воин, который не отходит от своей мамы, у меня есть трое внуков. Это моя кровь, мои нервы, моя душа, моя жизнь. Ради них я продолжаю жить", – признавалась в ходе презентации книги Роговцева.

Но звезда театра все же смогла найти силы продолжить жить. Она чувствовала ответственность перед детьми сына и об этом написала в этой книге: "Обгорели крылья, и меня не стало. И это не поэзия – той прежней меня нет. Сейчас живет другой человек, который нужен внучке Даши. Сын не простит с того света, если я не сделаю все возможное для его дочери".

Поддержка Украины

Ада Роговцева в августе 2018 года ездила в разгромленную Авдеевку. Тогда актриса приезжала в прифронтовый город, чтобы выступить перед местными жителями и бойцами ВСУ. Несмотря на риски, она с коллегами пыталась поднять моральный и боевой дух соотечественников.

После выступления звезда говорила: "Авдеевка – это открытая рана. Авдеевка – это мужество. Мы объездили много сел, батальонов. И говорили с такими людьми, что веришь – наступят лучшие времена. Будет победа! Украина выстоит. Я влюблена во многих наших ребят – 18 им или 60 – это не важно. Они наши родные дети и защитники".

Доходило до того, что российская актриса Оксана Сташенко называла Роговцеву "оборотнем" из-за ненависти к русскому народу за все зверства, которые они совершают.

"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом маску свою явили. Лицемеры, оборотни", – издала пропагандистка.

Ада Роговцева снималась в российском кино, но после 2014 года она разорвала все связи со страной-агрессором. По словам самой актрисы, она посвятила работе в русской культуре около 60 лет.

87-летняя звезда твердо и уверенно сказала, что никогда не смогла бы предать Украину. И даже работая в РФ, она никогда не покидала киевский театр, а все заработанные за границей деньги привозила домой и тратила, в частности, на развитие украинской культуры.

Ранее OBOZ.UA писал, что в июле этого года Ада Роговцева вернулась на большую сцену, сыграв главную роль в спектакле "Будьте как дома". Постанову актеры посвятили украинскому воину Паше Ли, погибшему от рук россиян.

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