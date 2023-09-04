Звезда 'Мухтара' в истерике назвала Роговцеву, Талашко и Бенюка 'оборотнями': они ненавидят Россию!

В Волгограде прошел открытый российский кинофестиваль "Волгоградский факел", который в этом году носит патриотический характер, а иными словами – прославляет оккупационную политику Кремля и террористическую войну в Украине. Почетной гостьей мероприятия стала известная фанатка Путина, актриса Оксана Сташенко, знакомая зрителям по роли судмедэксперта Жанетты Петровны Сельской в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и его продолжении "Мухтар. Новый след".

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Заслуженная артистка страны-террористки решила высказаться в интервью aif.ru в адрес своих украинских коллег Ады Роговцевой, Богдана Бенюка и Владимире Талашко. Путинистка свято верит, что без СССР и РФ этих артистов не было бы, а потому они должны быть благодарны государству-агрессору.

Сташенко в истерике назвала украинских актеров "оборотнями" и обвинила в ненависти к России, а также в корыстности.

"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", – выдала пропагандистка.

Стоит отметить, что Сташенко с первых дней полномасштабного вторжения не скрывала своей провоенной позиции. Она считает, что вторжение в Украину было необходимостью, а украинцев, с которыми долгие годы сотрудничала, принялась поливать грязью и обвинять в "нацизме". Успела актриса и к раненым оккупантам в госпитали поездить, назвав это своим "гражданским долгом".

Это не первый раз, когда звезда "Мухтара" в открытую оскорбляет своих коллег из Украины. Ранее она уже выдавала: "Я теперь называю их калеками на мозги. Это же надо быть настолько дебилообразными, чтобы позволить себе вскрыть черепную коробку и дать вытащить оттуда свой мозг. Они же все снимались в российских проектах, получали российские деньги, строили себе на них дачи, ездили отдыхать на российские деньги". Сама же Сташенко свои заработки в Украине никак не комментирует, а вместо этого бредит фантазиями о "победе" России в войне.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ада Роговцева не исключает, что когда-то украинцы смогут простить россиян. По мнению легенды отечественного театра и кино, милосердие просто заложено в генетике украинского народа. Впрочем, для прощения понадобится не один десяток лет, а возможно, даже столетия.

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