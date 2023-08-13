'Почти 60 лет в русской культуре': Ада Роговцева вспомнила, как работала в РФ, где против нее возбудили уголовное дело

Легенда украинского театра и кино Ада Роговцева не скрывает, что в свое время долгие годы работала в России. По словам самой актрисы, она посвятила работе в российской культуре практически 60 лет. После 2014-го актриса разорвала все связи со страной-террористкой, поскольку не могла предать Родину.

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На Роговцеву в РФ сразу возбудили уголовное дело. Забавно, что тогда она оказалась в одном списке с на тот момент еще комиком и шоуменом Владимиром Зеленским, а также директором цирка. Об этом народная артистка Украины рассказала интервью для YouTube-канала "Говорить Суханов".

Однако на вопрос интервьюера о предательстве, 86-летняя звезда твердо и уверено ответила, что никогда не смогла бы предать Украину. И даже работая в РФ, она никогда не покидала киевский театр, а все заработанные заграницей деньги привозила домой и тратила, в частности, на развитие украинской культуры.

"На протяжении почти 60-ти лет работала в русской культуре. Профессиональная деятельность требовала от меня таких усилий. Однако предать… Как только все началось, меня там не стало. На меня завели статью, криминал приписали. Это дело включало меня, Зеленского и директора цирка. Мы зарабатывали в России, а отдавали "бандеровцам". Я уже к тому времени ничего не зарабатывала, правда. А они меня приглашали все время. Была в кино, театре, работала в России. Много работала, но не отрывалась от киевского театра, телевидения, радио", – поделилась Роговцева.

Ада Николаевна честно признается, что ездила работать в Россию всю свою жизнь. Именно благодаря этой откровенности, по мнению артистки, украинцы ее и простили.

"Мне украинцы простили. Никто никогда мне не забрасывал, не упоминал. Я все рассказываю, я откровенна. Люди видят, что состояний у меня нет. Может, из-за этого появилось доверие", – прокомментировала артистка.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ада Роговцева не исключает, что когда-то украинцы смогут простить россиян. По мнению легенды отечественного театра и кино, милосердие просто заложено в генетике украинского народа. Впрочем, для прощения понадобится не один десяток лет, а возможно, даже столетия.

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