Галкин на Рождество обратился к подписчикам на украинском языке с важным пожеланием

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который с самого начала полномасштабного вторжения поддержал украинский народ и уехал из РФ, поздравил подписчиков с Рождеством. В частности, знаменитость обратился к украинцам.

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"Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!" – написал Галкин на соловьиной на своей Instagram-странице.

Шоумен не раз показывал свою позицию в поддержку Украины в кровавой войне. Недавно артист вместе с семьей посетил Украинский музей в Нью-Йорке, США. Россиянин поделился эмоциями, заметив, что был поражен произведениями искусства наших художников. Подробности – смотрите здесь.

Летом 2024 года Галкин удивил фанатов своим выступлением на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия. Тогда юморист безупречно исполнил украинскую песню "Смерека". Видео – в нашем материале.

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