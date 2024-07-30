Максим Галкин на чистом украинском языке спел 'Смереку' и вызвал ажиотаж в сети. Видео

Российский шоумен Максим Галкин, который с начала полномасштабной войны РФ выехал в Израиль и активно поддерживает украинцев, выступил на противоречивом фестивале в Юрмале, Латвия, который организовывала Лайма Вайкуле. К удивлению украинцев, комик безупречно исполнил отечественную песню "Смерека".

Видео дня

И хотя это не первый случай, когда Максим Галкин поет по-украински, он шокировал часть своей аудитории, а другую часть, среди которой в основном были русские, разочаровал. Видео с выступлением шоумен опубликовал в Instagram.

В зале Максиму Галкину подпевали зрители, а кто-то танцевал сидя на креслах. Были и те, кто двигался в такт мелодии с флагом Украины. На видео выступление россиянина снимал украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка. В один момент камера вблизи сняла его довольного.

В комментариях подписчики похвалили Максима Галкина за хороший украинский язык и упрекнули соотечественников, до сих пор утверждающих, что "язык вне политики":

"Даже Максим уже выучил украинский, а ты еще нет. Невероятно, спасибо за поддержку!"

"Что значит честь, совесть и достоинство! Человек не изменил себе, своим ценностям и своим убеждениям! Его всегда будут уважать и помнить".

"Как вы хорошо поете на украинском, правильно произносите слова, супер".

"Как же красиво! У меня так не получается, как у тебя петь на моем родном украинском, Макс".

"После вашего просмотра пою весь день. Низкий вам поклон за такой талант".

Известно, что фестиваль в Юрмале Лайма Вайкуле организовывала под лозунгом помощи Украине и осуждению войны, а выступать приезжают звезды из разных стран, в том числе из России. Не исключено, что и среди зрителей можно найти "хороших россиян". Некоторые украинцы убеждены, что такими мерами создается иллюзия "дружбы народов", которая играет на руку только агрессору.

Ранее OBOZ.UA писал, что о своем творчестве на фестивале напомнил Андрей Данилко. Мало того, что он пел песни на одной сцене со скандальными артистами, да еще кланялся Алле Пугачевой.

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