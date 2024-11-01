Максим Галкин посетил украинский музей и поделился впечатлениями

Российский шоумен Максим Галкин, после начала полномасштабной войны уехавший вместе с семьей из РФ и осудивший террористический режим Кремля, посетил Украинский музей в Нью-Йорке (США). Юморист побывал на выставке картин выдающихся художников нашего государства и поделился впечатлениями.

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Соответствующая публикация появилось на официальной Instagram-странице 48-летнего артиста. Он показал поклонникам несколько самых впечатляющих экспонатов, представленных в культурно-образовательном заведении.

"Сегодня побывал в Украинском Музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие", – написал знаменитость.

По словам Максима Галкина, творческим наследиям выдающейся художницы и иллюстратора Александры Экстер был выделен отдельный этаж. В большой комнате для публичного обзора выставлены картины, эскизы к декорациям и нарядам, созданные культурной деятельницей.

"В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами работы художницы, один из которых также представлен на выставке", – отметил шоумен.

В комментариях подписчики Максима Галкина из Украины поблагодарили юмориста за обнародование творческих наработок отечественных художников и поделились собственными мыслями об экспонатах. Юморист даже прокоммуницировал с одним из поклонников, перейдя на соловьиную.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Максим Галкин на чистом украинском языке спел "Смереку" и вызвал ажиотаж в сети.

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