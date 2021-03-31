Фролова рассказала, как ест и худеет после родов

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, сбросила 9 килограммов после родов.

Такими подробностями звезда поделилась на личной странице в Instagram. По словам Фроловой, во время беременности она ни в чем себе не отказывала, а в роддоме ее разбаловали 6-разовым питанием. Похудеть же ей удалось благодаря хорошим генам и кормлению грудью – этот процесс забирает много калорий.

Последние недели режим питания Фроловой оставлял желать лучшего. Она ужинала печеньем и перекусывала багетом со сгущенкой. Чтобы "не скатиться в углеводную пропасть", телеведущая решила заказывать еду на дом, что уже дало впечатляющий результат.

За две недели ведущая похудела на 9 килограммов. У нее 5 приемов пищи в день. В ее рационе ежедневно различные блюда со свежими овощами, мясом и крупами.

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