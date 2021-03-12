Фролова – о первых днях материнства: счастливые и мучительные одновременно

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, заявила, что четвертый триместр беременности для нее был самым сложным и непредсказуемым, но счастливым и мучительным одновременно.

По словам знаменитости, весь спектр гормональных переливов дает возможность почувствовать себя и мрачным зомби, и самым свежим весенним цветком. Об этом звезда заявила на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

"Период вынашивания сменяется донашиванием, ребенок просто переместился с внутренней на внешнюю стенку живота. Охарактеризовать все изменения, случившиеся за эти несколько дней невозможно даже после прочтения нескольких книг по теме. Трезво оценить ситуацию могут только врачи", – отметила Фролова.

Она подчеркнула, что в этот период ее осмотрело множество специалистов и только через несколько минут после родов тревога пропадает.

"Исчезают глупые беременные вопросы и вот уже я могу дать трезвую оценку своим изменениям и с каждым разом все смелее беру на руки малыша", – подытожила телеведущая.

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