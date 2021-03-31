Фролова розповіла, як їсть і худне після пологів

Українська телеведуча, модель і актриса Василиса Фролова, яка нещодавно вперше стала мамою, скинула 9 кілограмів після пологів.

Такими подробицями зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Фролової, під час вагітності вона ні в чому собі не відмовляла, а в пологовому будинку її розбестили 6-разовим харчуванням. Схуднути ж їй вдалося завдяки хорошим генам й годівлі грудьми – цей процес забирає багато калорій.

Останні тижні режим харчування Фролової залишав бажати кращого. Вона вечеряла печивом і перекушувала багетом зі згущеним молоком. Щоб "не скотитися у вуглеводну прірву", телеведуча вирішила замовляти їжу додому, що вже дало чудовий результат.

За два тижні ведуча схудла на 9 кілограмів. У неї 5 прийомів їжі в день. В її раціоні щодня різні страви зі свіжими овочами, м'ясом і крупами.

Як повідомляв OBOZREVATEL: