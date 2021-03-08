Василиса Фролова родила первенца и рассекретила его имя. Фото

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова впервые стала мамой и рассекретила имя малыша.

Так, на своей странице в Facebook она опубликовала соответствующее фото, отметив на нем также украинского продюсера Дмитрия Котеленца. На снимке малыш лежит в кроватке, а его маленькие ручки держат папа и мама (кадр можно посмотреть ниже).

"Родион", – подписала публикацию счастливая мама.

Коллеги и близкие друзья поздравляют знаменитость с радостным событием и желают, чтобы сын рос счастливым и радовал своих родителей.

"Это невероятное счастье! Поздравляю", "Поздравляю! Малышу здоровья, а родителям спокойных ночей и легкой адаптации", "Лучший подарок на 8 Марта!", "Ура! Счастья и здоровья всей семье!", "Замечательное событие! Здоровья тебе и твоему малышу", "Здоровья весеннему малышу! И маме!".

Отметим, что несколько дней тому назад телеведущая пожаловалась на то, что на 41 неделе беременности у нее был плохой сон, поэтому она чаще всего высыпалась днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василиса Фролова рассказала об отце ее ребенка. Она заявила, что ее избранник весьма известен в телевизионном кругу. Кроме того, звезда уточнила, что их отношения начались с беременности.