Фреймут раскритиковала наряд принца Гарри на интервью с Опрой: не по этикету
Украинская телеведущая Ольга Фреймут решила разобрать образ принца Гарри, в котором он пришел на интервью с Опрой Уинфри.
По словам знаменитости, своим нарядом герцог нарушил несколько правил этикета. Об этом Фреймут сообщила на странице в Instagram-stories (фото можно посмотреть ниже).
Как рассказала телезвезда, на рубашке принца расстегнуты три пуговицы. Как оказалось, "это слишком" и максимум – это две.
Кроме того, Фреймут раскритиковала носки, в которых показался мужчина. Она заявила, что показывать тело – это неприлично.
Напомним, ранее пользователи сети раскритиковали герцога Сассекского, принца Гарри из-за того, что на интервью телеведущей Опре Уинфри он появился в своем фирменном сером костюме. Внимательные поклонники заметили, что за последние несколько лет принц Гарри неоднократно появлялся в аналогичном образе на разных мероприятиях.
Сама же супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на интервью в элегантном образе с заметно округлившимся животом. Так, она предстала в шелковом черном платье с белым узором от Giorgio Armani, туфлях от Aquazzura, а также подвеске от Pippa Small, серьгах Birks и браслете Cartier.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в интервью Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
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