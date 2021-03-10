Фреймут раскритиковала наряд принца Гарри на интервью с Опрой: не по этикету

Украинская телеведущая Ольга Фреймут решила разобрать образ принца Гарри, в котором он пришел на интервью с Опрой Уинфри.

По словам знаменитости, своим нарядом герцог нарушил несколько правил этикета. Об этом Фреймут сообщила на странице в Instagram-stories (фото можно посмотреть ниже).

Как рассказала телезвезда, на рубашке принца расстегнуты три пуговицы. Как оказалось, "это слишком" и максимум – это две.

Кроме того, Фреймут раскритиковала носки, в которых показался мужчина. Она заявила, что показывать тело – это неприлично.

Напомним, ранее пользователи сети раскритиковали герцога Сассекского, принца Гарри из-за того, что на интервью телеведущей Опре Уинфри он появился в своем фирменном сером костюме. Внимательные поклонники заметили, что за последние несколько лет принц Гарри неоднократно появлялся в аналогичном образе на разных мероприятиях.

Сама же супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на интервью в элегантном образе с заметно округлившимся животом. Так, она предстала в шелковом черном платье с белым узором от Giorgio Armani, туфлях от Aquazzura, а также подвеске от Pippa Small, серьгах Birks и браслете Cartier.

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