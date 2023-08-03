'Фотошоперу-'Оскар': Полякова с дочерью похвастались фигурой и нарвались на волну хейта. Фото

Украинская певица Оля Полякова нарвалась на хейт из-за новых фото с дочерью. Звезда с 18-летней Марией Поляковой позировали в купальниках в итальянской клинике для оздоровления, но фанатам показалось, что артистка слишком отфотошопила их фигуры.

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Певицу, еще месяц назад устроившую скандал из-за бодишейминга, обвинили в том, что она сознательно меняла профорции своей дочери на фото. Комментарии появились в Instagram звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах мама с дочерью позировали у бассейна и на лестнице в облегающих купальниках, очерчивающих их талии. Внимание поклонников привлекли фигуры красавиц, которые, как им показалось, выглядели несколько неестественно.

В комментариях также отметили, что фотошоп выдают "поплывшие" текстуры. Впрочем, украинцы не захейтили героинь фото, а заметили, что они прекрасно выглядят и не нуждаются в ретуши.

"Вы и так хороши. Зачем фотошопить фото? Все женщины красивы, даже если не подходят под какие-то стандарты", "На каждой фотографии виден фотошоп", "Фотошоперу-"Оскар", "Фотошоп творит чудеса. Фигуры идеальны", "Маша же такая красавица, для чего фотошоп?" – высказались подписчики Оли Поляковой.

Кстати, под одним из похожих комментариев звезда призналась, что сама занималась обработкой фото.

Напомним, около месяца назад исполнительница поскандалила с украинским изданием из-за статьи, в которой была описана якобы несовершенная фигура ее дочери. Артистка заявила, что не будет терпеть бодишейминг и готовится подать в суд.

СМИ попросило прощения у Поляковой и ее дочери за некорректную статью, но этого певице оказалось недостаточно. Она выдвинула другие условия, при которых скандал не дойдет до суда.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Олю Полякову захейтили из-за участия в шествии, посвященном защите прав ЛГБТК+ сообщества, которое проходило 1 июля в Лондоне. Артистка не сдержалась и ответила критикам.

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